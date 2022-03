Onemile Nomad, un vélo pliable français

Pour faciliter la mobilité des urbains actifs comme des adeptes du nomadisme, Onemile, basée à Wettolsheim au coeur de l’Alsace, présente le premier vélo électrique pliable en magnésium : Nomad.

Un cadre en magnésium sans soudure pour un vélo plus léger (seulement 17,9 kg contre une moyenne de 20 kg sur l’ensemble du marché) et moins sensible à l’effet des kilomètres ! Imaginée à Colmar, au cœur de l’Alsace, cette innovation assure au Nomad une longue durée de vie et un style résolument moderne.



Ce vélo pliable en quelques secondes est également très confortable avec un guidon réglable, une suspension arrière et des roues de 20×2,25 qui assurent une bonne accroche et une bonne stabilité.

Ce Nomad dispose d’une excellente autonomie : jusqu’à 120 km grâce à sa batterie de 486 Wh. L’assistance au pédalage emmènera son propriétaire jusqu’à 25 km/h… et jusqu’au bout du monde.

Onemile Nomad, disponible fin avril 2022, 1890 €