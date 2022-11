OneBlade présente sa nouvelle lame 360 qui pivote dans toutes les directions

OneBlade présente sa nouvelle lame 360, une lame innovante qui pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage.

Parce que styliser sa barbe, c’est aussi affirmer son style et révéler sa personnalité, OneBlade s’associe à Sarah Hamizi alias la Barbière de Paris, pour aider chacun à trouver son propre style et à oser au quotidien. Quelles sont les tendances ? Comment réaliser son propre style et en prendre soin ? La Barbière de Paris nous partage ses conseils. “Actuellement, nous notons en salon une forte tendance autour du style Taper, c’est à dire une coupe assez courte sur les côtés. Le style Barber revient en force également avec une coupe plutôt courte sur les côtés, assez fondus, voire une barbe d’une petite semaine” explique La Barbière de Paris, spécialiste de la barbe depuis plus de 20 ans. “Bien que certaines tendances fortes existent, il revient à chacun de trouver son propre style en jouant sur son implantation, sa couleur de cheveux ou de barbe ainsi que ses traits de visage pour trouver son propre look. Les multiples confinements ont notamment permis à certains hommes d’expérimenter, de façon plus libre, afin de trouver le style qui leur correspond” précise La Barbière de Paris.

La nouvelle lame 360 pivote dans toutes les directions pour maintenir un contact constant avec la peau même dans les zones les plus difficiles d’accès. Double sens, la lame dessine des lignes parfaites aussi bien vers le haut que vers le bas, en seulement quelques secondes. La nouvelle lame 360 ne s’émousse pas facilement : elle est en acier inoxydable et offre jusqu’à 4 mois d’utilisation. Elle peut être ajoutée à votre rasoir OneBlade ou OneBlade Pro.

OneBlade, Lame 360, 17,99 €