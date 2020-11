One more thing : à quoi s’attendre lors de l’événement Apple du 10 novembre ?

Les utilisateurs de Mac ont trois chances d’être heureux. Tout d’abord, il y a eu des Apple Watches et des iPad remaniés. Ensuite, Apple a lancé quatre nouveaux iPhones et un haut-parleur minable. C’est maintenant le retour du Mac. Probablement.

Apple a tease un événement «one more thing» dans une invitation avec une silhouette du logo Apple baigné de lumières colorées. Vous pourrez regarder cela en ligne le 10 novembre au soir juste après avoir télétravail. Mais que révélera Apple? Stuff a consulté son précieux poulpe de prédiction pour le savoir…

Apple Silicon MacBook Air et MacBook Pro

Les Mac les plus populaires d’Apple étant les portables, il est logique pour eux de lancer la révolution Apple Silicon. Mais combien en recevrons-nous et à quoi ressembleront-ils ? La rumeur estime que les modèles 13 pouces sont les plus susceptibles d’apparaître, le MacBook Pro étant a priori le plus favorisé.

Apple Silicon Mac mini

Le kit de transition pour développeur Mac est un mash-up Mac mini / iPad. À l’extérieur, il ressemble à un Mac mini actuel. À l’intérieur, c’est une autre histoire, l’unité étant alimentée par la même puce A12Z Bionic que celle de l’iPad Pro. Impressionnant. Reste à savoir s’ils sont suffisamment impressionnants pour qu’Apple déploie l’unité pour un usage général – peut-être avec une puce A14 ?

Apple Silicon iMac

En août, nous avons examiné le dernier iMac et, eh bien, c’est un iMac. Il a une belle fiche technique, mais a conservé le design chinny qui n’a pas changé depuis 2012. Sûrement, la prochaine révision majeure sera jumelée avec Apple Silicon ? La question est de savoir si Apple a cette machine s’y prête maintenant. Notre supposition : non. Il s’agit du nouveau Mac ayant le moins de chances d’être présenté lors de l’événement d’Apple, étant donné que ces machines nécessitent une alimentation de bureau de qualité professionnelle, même sous leur forme standard (plutôt que sous leur forme iMac Pro). Cela dit, si Apple choisit «iMac vers le futur», nous sommes tous pour.

One more thing… AirPods Studio

Ce serait cool si, lors de l’événement «One more thing» d’Apple, Tim Cook se tournait vers la caméra, fendit un sourire ironique et prononçait la phrase classique restée en sommeil depuis qu’elle a été utilisée pour présenter l’iPhone X en 2017.

Si cela se produit, les AirPods Studio seraient un bon pari. Les casques Apple se marieraient bien avec de nouveaux Mac brillants – et pourraient être un moyen de fluidifier les choses si Apple décidait d’abandonner le port casque sur ses nouveaux Mac. Les paris sont ouverts.