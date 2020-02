Nintendo a dévoilé une magnifique nouvelle Switch inspirée d’Animal Crossing. Cette somptueuse console devrait sortir le 13 mars prochain, une semaine seulement avant qu’Animal Crossing : New Horizons ne débarque en rayons. Et avec un délicieux combo Joy-Con vert et bleu pastel et un dock Switch infusé de Nook trooooop mignon. L’arrière de l’appareil présente également un design en relief rendant hommage à la série. Cette console de rêve coûtera 299 $ lorsqu’elle arrivera en boutique.