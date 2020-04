On peut désormais acheter sa montre Omega en ligne

Excellente nouvelle pour les fans de montres à travers toute l’Europe : OMEGA lance officiellement ses achats en ligne dès aujourd’hui. Présentées pour la première fois sur le continent, les collections légendaires de la marque suisse, notamment Speedmaster, Seamaster, Constellation et De Ville, peuvent désormais être achetées directement sur le site web de la marque.

Au cours des dernières années, l’introduction du commerce en ligne OMEGA s’est avérée être un énorme succès aux États-Unis et au Royaume-Uni, les deux premiers marchés à fournir la plate-forme. Désormais, c’est ce même service client et le choix diversifié de garde-temps qui seront proposés aux clients européens, les rapprochant plus que jamais de la marque OMEGA.

« Cette évolution du e-commerce OMEGA concerne principalement le client, explique Raynald Aeschlimann, président et directeur d’OMEGA. Nous voulons leur donner un accès direct à nos montres et accessoires dans le confort de leur maison et de n’importe quel coin de leur pays. Nous avons développé des outils passionnants allant avec nos normes exceptionnelles de service à la clientèle, leur permettant de se connecter avec nous et faire leur achat en toute confiance.”

Outre les ventes en ligne, OMEGA continuera de développer son réseau mondial de boutiques géolocalisées, qui sont toujours considérées comme un élément important de l’expérience d’achat. Cependant, le déploiement de l’e-commerce offrira aux consommateurs une opportunité supplémentaire pour répondre à leurs besoins.

Bien que l’Europe ait été choisie comme le dernier marché à accueillir les ventes en ligne d’OMEGA, la marque prévoit que d’autres pays suivront dans un avenir proche.

L’e-commerce en Europe concerne les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Ireland, Italie, Allemagne, Liechenstein, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Suède, Suisse.

Pour commencer à naviguer et acheter sur la nouvelle plateforme, les visiteurs peuvent se rendre sur www.omegawatches.com/fr/shopnow