On connaît désormais la date de lancement du Samsung Galaxy S22

Le S22 sera lancé très bientôt – et nous aurons probablement aussi un nouveau Galaxy Tab au passage.

Nous savons depuis un moment que le Samsung Galaxy S22 est en approche. Maintenant grâce à la dernière fuite en date, nous avons une date – le 9 février.

Diverses fuites et rendus sont apparus ces dernières semaines, y compris l’image ci-dessus issue de LetsGoDigital. Lors du lancement du 9 février, nous verrons probablement la nouvelle série S22 ainsi qu’une nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S8. Bien que le Mobile World Congress (MWC) se tienne à Barcelone fin février – et qu’il s’est tenu pour la dernière fois en 2019 – Samsung a évité d’utiliser ce salon pour ses plus grands lancements ces dernières années.

Attendez-vous à découvrir trois téléphones en tout – S22, S22 Plus et S22 Ultra. Une fois de plus, il semble que l’Ultra sera le plus excitant, les autres combinés offrant des extras modestes par rapport au Galaxy S21. L’Ultra ressemblera plus que jamais à un Galaxy Note et il semble qu’il n’y aura plus de combinés Note séparés maintenant.

Surtout, les utilisateurs disposeraient d’un emplacement pour le stylet S Pen et un chipset Exynos 2200 de Samsung en Europe.

Enfin, la Galaxy Tab S8 devrait être disponible en trois versions, dont les versions Plus et Ultra. Elles seront plus puissants que l’iPad Pro et le Huawei MatePad Pro, rivalisant avec la série Galaxy Tab S7.