On a testé l’Hyperboom (pour apporter l’ambiance après le couvre-feu)

De la Wonderboom de poche à la Megablast compatible Alexa, l’UE a une enceinte pour chacun. Elles sont portables, colorées et, quel que soit le modèle, toujours sonores. Et puis il y a l’Hyberboom, histoire de jouer les DJ. Ce qui n’est pas compliqué vu ses nombreuses entrées..

Ultimate Ears s’est fait un nom avec ses enceintes Bluetooth hautement portables. Celle ci est carrément grande taille et pèse 5,9 kg. Bien qu’elle soit prête pour la route si vous en avez besoin, cette Hyperboom est plutôt faite pour rester à la maison, une poignée en caoutchouc rétractable facilitant son transport de pièce en pièce.

Les enceintes UE sont également traditionnellement des objets colorés et conviviaux En revanche, la conception entièrement noire de l’Hyperboom lui donne un aspect plus sérieux. Ce parallélépipède propose un son à 270 degrés : logique vu que vous l’installerez contre un mur. Les boutons de volume se trouvent sur un panneau de commande au sommet de l’Hyperboom. À gauche se trouve le bouton d’alimentation, et à droite les boutons d’entrée, où vous pouvez passer entre vos deux appareils Bluetooth connectés simultanément, ainsi que les auxiliaires et optiques, ce dernier étant là si vous souhaitez utiliser l’Hyberboom Haut-parleur TV. Entre eux se trouve le bouton lecture / pause, sur lequel appuyer longuement pour démarrer l’une de vos playlists.

Les entrées optiques et auxiliaires, une sortie USB pour charger votre téléphone et les ports d’alimentation sont cachés sur le haut-parleur, juste en dessous de la poignée. Nous aimons bien le design plus industriel de cette Hyberboom, qui se fondra dans n’importe quelle pièce. Son indice de résistance à l’eau IPX4 signifie que vous n’aurez pas à vous inquiéter si vos invités (actuellement imaginaires) ont la bière un peu trop enthousiaste sur la piste de danse.

Vous pouvez avoir quatre appareils connectés ensemble, deux via Bluetooth, un auxiliaire et un optique. L’application Boom vous permet également de faire la fête avec d’autres haut-parleurs UE pour disposer pour une configuration multiroom potentiellement terrifiante. L’Hyperboom dispose également d’un égaliseur adaptatif, qui optimise automatiquement le son en fonction de l’environnement dans lequel il se trouve.

Cette Hyperboom est de loin l’enceinte la plus grosse, la plus forte en basse et la plus bruyante d’UE à ce jour. Et elle tient plus que la promesse. Bien sûr, le volume ne serait pas très utile si le haut-parleur ne sonne pas bien, mais c’est le cas. Alors que l’Hyperboom est sans aucun doute un monstre es basse, à aucun moment les basses n’inondent vos morceaux. Les détails restent intacts lorsque vous augmentez le volume, et par conséquent, la scène sonore de l’Hyperboom est plus satisfaisante que n’importe quel haut-parleur Bluetooth auquel nous pourrions penser. Cela dit, elle coûte aussi beaucoup plus cher que la plupart d’entre eux.

L’avis de Stuff

Si vous recherchez le haut-parleur Bluetooth portable (ou presque) le plus puissant du marché, l’Hyperboom est là pour ça. Et si vous recevez des plaintes relatives au bruit de vos voisins, au moins, ce ne sera pas parce que votre musique ne sonne pas bien. Associez ses performances impressionnantes aux fonctionnalités de partage de musique mises en œuvre avec brio, et l’Hyperboom a vraiment beaucoup à offrir.