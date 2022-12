On a testé… Le Bowers & Wilkins PX8

B&W connaît une chose ou deux en matière de casques haut de gamme. Ainsi, lorsque nous avons entendu dire que la marque travaillait sur un casque “de référence”, nos oreilles ont commencé à trembler. Le Bowers & Wilkins PX8, c’est exactement cela : un casque antibruit actif de luxe, construit avec des matériaux haut de gamme et une qualité sonore stellaire. Il occupe une place de choix dans la gamme, au-dessus du PX7 S2 et s’inspire de la série 700 de l’entreprise. Les haut-parleurs à dôme en carbone et la fonte d’aluminium sont incontestablement haut de gamme, mais le design peut sembler un peu familier. Y a-t-il plus ici qu’une finition de luxe et un prix tout aussi luxueux ?

Design et finition : aucun compromis

Le PX7 S2 était déjà quelque chose d’étourdissant côté look. Il n’est donc pas surprenant que B&W ait gardé ses lignes familières pour le PX8. Il a le même design général, seuls les matériaux ont été améliorés dans tous les domaines. Le tissu a été remplacé par du cuir Nappa à peu près partout (même sur la tirette de la fermeture éclair de l’étui de transport), les plaques de logo sur chaque oreillette sont maintenant taillées au diamant et les bras qui les maintiennent en place sont en fonte d’aluminium.

Ce casque respire tout simplement le luxe dès que vous l’avez entre les mains, que vous optiez pour le cuir beige ou la version noire que nous avons testée. Les boutons en métal usiné sur chaque oreillette sont d’une netteté satisfaisante à chaque fois que vous appuyez sur un, et la finition texturée de la commande de lecture multifonction facilite la recherche au toucher seul.

Les coussinets d’oreille et le serre-tête sont rembourrés de mousse à mémoire de forme, ce qui permet un ajustement confortable. C’est une nécessité, étant donné que le PX8 n’est pas particulièrement léger à 320 g (soit 70 g de plus que le WH-1000XM5 de Sony). Bien que les écouteurs pivotent beaucoup, ils appliquent une certaine pression sur votre tête. Cela crée une bonne étanchéité pour l’isolation passive du bruit, mais peut entraîner une légère fatigue d’écoute après quelques heures. À l’intérieur, les haut-parleurs à dôme en carbone sont inclinés pour une distance constante par rapport à vos oreilles, ce qui, selon B&W, garantit une scène sonore précise. Cela a fonctionné à merveille sur le PX7 S2, nous sommes donc heureux de voir le retour du design ici.

Fonctionnalités et autonomie : conçu pour durer

Presque toutes les commandes physiques sont sur l’oreillette droite, avec un seul bouton sur celui de gauche pour basculer entre les modes de suppression du bruit. L’interrupteur d’alimentation se double de l’appairage Bluetooth, il y a des touches de volume individuelles et les fonctions de double pression du bouton de lecture/pause peuvent être personnalisées grâce à la vaste application compagnon pour smartphone de B&W.

La musique de Bowers & Wilkins vous guide également tout au long du processus de couplage, bien que Google Fast Pair simplifie beaucoup la chose pour les propriétaires de téléphones Android. Il vous permet de régler les aigus et les basses (pas d’égaliseur personnalisé, cependant).

La plus grande nouveauté est la possibilité de lire de la musique à partir de certains services de streaming directement via l’application et de basculer rapidement entre les écouteurs et tout autre kit B&W que vous pourriez posséder. Deezer, Qobuz et Tidal font la coupe en ce moment, les deux derniers offrant une lecture haute résolution.

Comme pour le PX7 S2, le codec aptX Lossless de Qualcomm n’était pas prêt pour les heures de grande écoute pendant le développement du PX8. Mais il prend toujours en charge aptX Adaptive pour la lecture 24 bits à partir d’appareils pris en charge. Bluetooth 5.2 utilise également les codecs SBC et AAC standard. Nous n’avons eu aucun bug no décrochage après une semaine d’écoute, même en marchant dans des endroits très fréquentés comme les gares et les terminaux d’aéroport.

Il n’y a pas de port 3,5 mm (quelque chose qui était également absent sur le PX7 S2), mais un câble USB-C vers 3,5 mm est soigneusement rangé dans la mallette de transport rigide, avec un câble de charge. Gardez simplement à l’esprit que l’écoute filaire est interdite si le PX8 est à court de batterie. Les écouteurs eux-mêmes ne se plient pas pour tenir à l’intérieur : seuls les écouteurs se tournent à plat pour le rangement, de sorte qu’ils prendront encore un peu de place dans votre sac de voyage.

L’autonomie de la batterie est à égalité avec le meilleur de Sony et en avance sur les AirPods Max d’Apple jusqu’à 30 heures entre les charges avec ANC activé, mais un pas derrière le Sennheiser Momentum 4. La charge est cependant rapide et satisfaisante, avec une recharge de 15 minutes pour environ sept heures d’écoute. Vous devez vérifier l’application pour voir exactement combien de jus il vous reste : il n’y a pas de signal sonore lorsque vous allumez le casque, juste un carillon qui se déclenche lorsque vous plongez dans le rouge.

Qualité sonore et suppression du bruit : carbone vibrant

Sous la surface, le PX8 va au-delà du PX7 S2 dans quelques domaines clés. Il utilise des haut-parleurs à dôme en carbone, plutôt qu’en biocellulose, et possède une bobine acoustique de 20 mm au lieu de 15 mm. La fibre de carbone ajoute de la rigidité et réduit la distorsion harmonique à l’extrémité supérieure de la plage de fréquences, ce qui devrait se traduire par une meilleure résolution globale et des détails sonores exceptionnels. Devinez quoi ? C’est absolument le cas. Le PX8 est un plaisir à écouter, avec une clarté superbe et un ton équilibré qui récompense l’écoute critique. Il n’y a pas de genre musical à qui il ne soit pas rendu justice.

Toutes les parties du flux de la gamme de fréquences se mélangent parfaitement, sans aucun des creux, des pics ou des lacunes notables dans les médiums supérieurs que l’on trouve sur les écouteurs de moindre qualité.

Ce n’est pas comme si c’était le jour et la nuit entre celui-ci et le PX7 S2, mais le niveau de précision supplémentaire explique au moins une partie du prix plus élevé du PX8. L’ANC est inchangé par rapport au PX7 S2, avec six microphones (trois dans chaque oreillette) offrant une annulation subtile conçue pour réduire les distractions en arrière-plan, au lieu de couper tout le monde extérieur. Pensez au grondement à basse fréquence d’un climatiseur ou des moteurs d’un avion pendant un vol, plutôt qu’au trafic de passage ou aux bavardages entre collègues.

Sony et Bose restent notre premier choix pour les navetteurs, car ils gèrent mieux les distractions à haute fréquence. Ici, l’accent est mis sur la musique, l’ANC ajoutant très peu de coloration au son et vous permettant de vous concentrer sur les détails sans avoir à augmenter le volume.

Le verdict

Y avait-il jamais eu le moindre doute que le PX8 tiendrait ses promesses ? Ce casque est un vrai pas en avant par rapport au PX7 S2 sur le plan des matériaux, et présente également un avantage sonore – bien que nous parlions de très petits plus. Pour de nombreux acheteurs potentiels, ces gains ne justifieront tout simplement pas la forte hausse de prix par rapport au PX7 S2, qui établit une base de référence extrêmement bonne.

Nous ne pouvons pas reprocher à B&W d’avoir suivi la tendance des casques sans fil magnifiquement construits, mais qui coûtent une petite fortune. Pointez plutôt du doigt Apple et les AirPods Max, pour avoir déclenché les hostilités. Le PX8 est une alternative merveilleusement conçue que les auditeurs bien nantis vont adorer – mais les propriétaires de PX7 S2 ne devraient pas avoir l’impression d’être frustrés.