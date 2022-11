On a testé… la Devialet Mania

La première enceinte portable de la firme française Devialet promet un son stéréo et un volume incroyables.

Je ne sais pas pour vous, mais nous sommes devenus assez habitués à ce que Devialet propose des produits qui sont, au mieux, idiosyncratiques et assez souvent carrément bizarres. Jetez un œil à notre examen du Phantom 1 108dB et vous verrez exactement ce que nous voulons dire. Le haut-parleur sans fil Devialet Mania, cependant, semble être un peu différent.

C’est-à-dire qu’il semble que ce soit la même chose que ses rivaux les plus évidents. Certes, il n’y a rien de bizarre dans le prix, les spécifications ou la fonctionnalité. Serait-ce enfin un produit Devialet sensé ?

Le Devialet Mania n’est pas tout à fait une sphère, mais quand même. On trouve une bande caoutchoutée profilée autour de la circonférence du haut-parleur, en forme de poignée, et avec trois commandes circulaires encastrées de chaque côté. Bien que les dimensions de 193 x 176 x 139 mm (HxLxP) ne soient pas sphériques, à 2,3 kg, c’est une petite chose dense – certainement du côté lourd pour se glisser dans un sac à dos et aller plus loin que “dans le jardin”. Il est construit et fini de manière très rassurante, remarquez, comme le suggère ce poids. Le tissu acoustique qui le recouvre en grande partie est parfaitement appliqué et tous les matériaux, en fait, semblent haut de gamme.

Fonctionnalités et autonomie de la batterie

Devialet souhaite que le Mania délivre un “son stéréo à 360 degrés”. Ainsi, en plus de ces haut-parleurs de basses exposés (et de marque), disposés dans un arrangement “push/push” pour essayer de maintenir la résonance de l’enceinte au minimum, il y a quatre haut-parleurs dynamiques en aluminium à gamme complète tirant à des angles soigneusement calculés à partir du haut de l’hémisphère du locuteur. Contrairement aux haut-parleurs de graves, ils se trouvent derrière le revêtement en tissu acoustique. Chacun des haut-parleurs pleine gamme reçoit 25 watts de puissance de classe D, tandis que chacun des haut-parleurs de basse reçoit 38 watts de classe D.

La Mania a quatre micros qu’il utilise pour ajuster sa sortie par rapport à la position dans laquelle il se trouve – ses capteurs de mouvement lui feront savoir s’il a été déplacé, afin qu’il puisse se réaccorder (grâce à quelque chose que Devialet appelle ‘adaptative cross stereo’ ) pour s’adapter au mieux à son nouvel environnement. Et grâce à un indice IPX4, ces environnements peuvent même être un peu humides en toute sécurité.

La durée de vie de la batterie ici est d’environ 10 heures (lorsqu’elle est utilisée à des niveaux de volume “modérés”, selon Devialet), et il y a un emplacement USB-C pour recharger au bas d’une extrémité de cette bande de commande/poignée plastifiée. Ou vous pouvez payer quelques dizaines d’euros pour une “Station Mania”, sur laquelle l’orateur peut s’asseoir pour recharger (il est gratuit avec l’édition plus chère “Opéra de Paris”).

Il faut dire que la connectique est juste un peu décevante. Bluetooth 5.0 est bien, bien sûr, mais ici, il n’est compatible qu’avec les codecs SBC et AAC – ce qui n’est pas une idée de la pointe de la technologie. La connectivité Wi-Fi du Mania signifie qu’il fonctionnera avec plaisir avec Spotify Connect et Apple AirPlay 2, bien sûr – mais si vous considérez les rivaux de prix comparables les plus évidents de ce haut-parleur (comme Bang & Olufsen et Naim, par exemple), alors le manque d’intelligence vraiment haute résolution compte certainement contre cela. Cela n’aide pas la situation de réaliser que Devialet n’est pas pressé de divulguer les détails de son architecture DAC ou de sa résolution native.

Interface Devialet Mania : prise en main

Ces quatre micros fonctionnent également avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Ce n’est probablement pas à son oreille la plus pointue ici, mais il est néanmoins assez réactif. Et, bien sûr, il y a les commandes physiques – elles couvrent la lecture, le volume, le couplage Bluetooth et l’alimentation. Il y a aussi un bouton «Devialet» (qui réveille la petite bande de quatre minuscules LED qui indiquent l’état de la batterie), un curseur pour allumer ou éteindre les micros et une seule LED offrant une indication de l’état de l’enceinte en ce qui concerne l’alimentation.

La Mania est également compatible avec l’application de contrôle gratuite de Devialet. En ce qui concerne l’apparence et la stabilité, ce n’est pas mal du tout – mais la fonctionnalité est probablement mieux décrite comme “concentrée”. C’est ici que vous pouvez régler le volume, sauter des pistes et mettre la lecture en pause. C’est ici que vous pouvez coller votre aviron dans le son de la Mania à l’aide d’un égaliseur à deux bandes, demander au haut-parleur d’être prêt à se réévaluer à l’aide du commutateur “étalonnage stéréo actif” ou intégrer la Mania dans un système multi-pièces existant. C’est votre lot, cependant – il n’y a pas d’intégration de votre service de streaming préféré, pas d’accès à la radio Internet ou à l’une des autres subtilités que quelques rivaux incluent.

Performance : bruyante et fière

C’est là que la Mania cesse d’être une alternative similaire à ses rivaux les plus évidents en termes de prix, de spécifications et de fonctionnalités, et commence à être un produit qui ne pouvait sortir que d’une usine Devialet. Si vous avez entendu des enceintes Devialet par le passé, vous savez que nous devons invoquer le mot préféré de l’entreprise : la basse.

En termes simples, la Mania génère plus de basses qu’il n’y paraît et les contrôle avec beaucoup plus d’autorité qu’il ne semble probable. Si vous aimez que votre musique soit servie avec le genre de présence bas de gamme percutante qui devient presque physique lorsque vous augmentez le volume, attendez – ce son Devialet peut maintenant être le vôtre pour une dépense plus petite que jamais.

Ici, les basses sont profondes et puissantes- et Devialet apprécie absolument. Très peu d’enceintes peuvent garder l’attaque et la décroissance de chacune de ces notes de basse rapides aussi droites que la Mania, et par conséquent, les moteurs de syntonisation fonctionnent sur une ligne de basse distincte, détaillée et organisée plutôt que de simplement bourdonner. comme il le fait lorsqu’il est livré par des artistes moins capables.

Il y a aussi une échelle peu probable ici, et une installation légèrement plus prévisible avec les aspects généraux des performances dynamiques. La Mania présente un son massif et bien agencé (une fois vérifié la position dans laquelle il se trouve), et a plus qu’assez de capacité pour mettre une distance significative entre les moments les plus calmes d’un enregistrement et la grosse charge dans le refrain final. Même si vous emmenez le Devialet dans le jardin, il donne toute l’impression de pouvoir remplir votre espace de son.

Le problème concerne tout ce qui se passe au-dessus de cette réponse des basses. Les détails ou la clarté ne manquent pas dans les médiums et le haut de la gamme de fréquences, et le même niveau d’organisation est également audible – mais rien ne vaut l’affirmation de soi ou la positivité des basses fréquences.

Le verdict – Devialet Mania

Pour certains auditeurs, la Devialet Mania sera à peu près idéalz – nous connaissons tous quelqu’un qui est fan de basse. Mais si vous préférez un son correctement équilibré et réaliste, cette enceinte pourrait s’avérer être une trop bonne chose.