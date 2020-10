On a essayé le… Google Pixel 5

Alors que Samsung et Apple se battaient à l’extrémité supérieure du spectre des smartphones, 2019 a vu le Pixel 3a, nettement milieu de gamme, devenir un phénomène de vente. Le Pixel 5 associe une version simplifiée d’Android et une excellente caméra. Il ajoute également quelques extras savoureux tels que la connectivité 5G.

DESIGN ET CARACTÉRISTIQUES

Un coup d’œil sur la fiche technique du Pixel se lit comme un ensemble de fonctionnalités où picorer – certaines que vous allez adorer, mais d’autres qui laissent un goût amer. Un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résistance à l’eau IPx8 et une charge sans fil ? Pas de prise casque – et pas d’adaptateur 3,5 mm inclus dans la boîte non plus ? Le capteur d’empreintes digitales physique à l’arrière se situe quelque part entre les deux. Ce n’est pas aussi élégant qu’un scanner intégré, mais à un moment où le port de masques n’a jamais été plus important, il est beaucoup plus utile que la reconnaissance faciale.

En surface, peu de choses ont changé par rapport au Pixel 4a introduit plus tôt cette année. Physiquement, les deux sont presque identiques, bien que le 5 ait un bouton d’alimentation argenté subtil. Sous le revêtement mat adhérent, le Pixel 5 est fabriqué à partir d’aluminium (100% recyclé), ce qui signifie qu’une chute accidentelle ne sera pas immédiatement un désastre comme ce serait le cas avec un combiné tout en verre. Ce téléphone est entièrement dépourvu de gadgets, sans détection de mouvement, sans côtés sensibles à la pression, sans touche Google Assistant dédiée. Pour ce qui semble être la première fois depuis un bon moment, Google semble content de laisser son logiciel parler, et le Pixel 5 se sent mieux ainsi.

AFFICHAGE ET SON

Avec ses 6 pouces d’écran, le Pixel 5 semble plus grand que le Pixel 4a, sans prendre plus de place dans votre main grâce à ses cadres d’écran plus minces. La façon dont le panneau arrondit à chaque coin donne une ambiance haut de gamme, même si le verre lui-même est plat, et la caméra percée est beaucoup plus subtile que le Pixel 3 et son encoche géante. Bien que le nombre de pixels ne soit pas énorme, 2340 x 1080 est tout de même plus que suffisant pour donner à vos photos et vidéos beaucoup de détails visibles – et la fréquence d’images adaptative de 90 Hz garantit que les choses semblent fluides en mouvement. Il y a moins de contrôle ici que sur les téléphones rivaux, Google décidant quelles applications reçoivent le traitement 90 Hz et quand – ce serait bien de pouvoir le forcer tout le temps sans fouiller dans les menus des développeurs.

C’est une dalle OLED, bien sûr, avec les mêmes températures de couleur soigneusement évaluées que celles que nous avons vues sur d’autres téléphones Pixel. Sur les trois modes de couleur disponibles (Naturel, Boosté et Adaptatif), aucun ne force la saturation à des niveaux irréalistes. La luminosité extérieure est très bonne, même si elle est un peu en retrait des meilleurs téléphones OLED, mais reste suffisamment élevée pour être lue clairement sous un ciel ensoleillé. Le contraste est sans surprise excellent, et les angles de vision sont également de premier ordre.

La qualité sonore n’est que moyenne, le haut-parleur de l’écouteur n’assistant que les hautes fréquences et largement noyé par le haut-parleur principal descendant. Il est facile de bloquer avec votre paume lorsque vous tenez le téléphone, ce qui entraîne un son étouffé. Vous pouvez augmenter le volume à des niveaux suffisamment décents, mais la distorsion n’est pas loin derrière une fois que vous le faites.

CAPTEURS PHOTO

Avec des algorithmes intelligents pour faire le gros du travail, il n’est pas surprenant de voir Google s’en tenir à son capteur principal de 12,2 MP qui a fait ses preuves pour le Pixel 5. Le capteur principal fonctionne toujours bien dans pratiquement toutes les conditions, exposant correctement les scènes avec un éclairage varié, offrant des couleurs percutantes mais réalistes et des tons de peau précis. La mise au point automatique est toujours rapide, les images affichent une clarté impressionnante et le bruit de l’image est très bien contrôlé. Des rivaux plus chers peuvent le battre en détails, mais pas de beaucoup.

Le Night Sight reste un outil incontournable pour la prise de vue en basse lumière, compensant automatiquement avec plusieurs longues expositions qui rivalisent avec les meilleurs appareils photo de téléphone. L’astrophotographie est plus de niche, mais elle est tout aussi simple à utiliser que le reste des fonctions de l’app photo, y compris les nouveaux outils d’édition d’éclairage de portrait, qui vous permettent d’éclairer les visages de manière assez convaincante.

PERFORMANCES

Équiper le Pixel 5 d’un Snapdragon 765G de milieu de gamme semble être une décision intelligente de la part de Google. Il apporte le support 5G, a facilement assez de punch pour que Android se sente réactif, et ne supporte pas le coût exorbitant du silicium plus robuste de Qualcomm. Non, il ne suivra pas le rythme d’un Snapdragon 865 dans les benchmarks, mais il y a encore assez ici pour surpasser un produit phare de deux ans – essentiel pour quiconque cherche à se mettre à niveau.

8 Go de RAM sont également utiles pour le multitâche. Le jeu est le domaine principal dans lequel vous remarquerez peut-être un manque de muscle, car si le Pixel 4 peut jouer avec plaisir même les titres les plus exigeants du Play Store, les fréquences d’images ne sont pas aussi cohérentes et les paramètres graphiques ne peuvent pas être aussi élevés que sur de vrais téléphones phares.

Call of Duty Mobile ne ressemble guère à un diaporama, et tout ce qui est moins intensif semble toujours parfaitement fluide, mais ceux qui veulent le meilleur devront débourser plus d’argent et aller voir ailleurs.

Ailleurs, il n’est pas surprenant de constater l’absence d’extension de la microSD, car Google préférerait de loin que vous déboursiez pour ses services de stockage dans le cloud. 128 Go de mémoire embarquée est toujours un atout.

AUTONOMIE

La batterie de 4080 mAh qui alimente le Pixel 5 n’est peut-être pas gargantuesque, mais constitue toujours une augmentation bienvenue par rapport au Pixel 4 anémique de l’année dernière. Il y a suffisamment de jus pour durer du petit-déjeuner au coucher et il en reste encore un peu en réserve, ce qui signifie que vous pouvez laisser ce portable en toute sécurité. chargeur à la maison.

Les nouveaux ajouts tels que la connectivité 5G réduisent le temps passé à l’écart du secteur, mais au moins, l’écran utilise une technologie de rafraîchissement adaptative, de sorte qu’il ne passe pas constamment à 90 Hz lorsque vous n’en avez pas besoin.

Extreme Battery Saver de Google peut ramener les choses à l’essentiel et réduire jusqu’à deux jours complets entre les charges, vous permettant de choisir quelles applications sont “ essentielles ” et lesquelles seront mises en pause jusqu’à ce que vous trouviez une prise de courant. La charge rapide de 18 W vous permet de passer de 0 à 50% en environ 40 minutes, avec une recharge complète prenant un peu moins de deux heures.

C’est formidable de voir le chargement sans fil faire un retour, et maintenant cela fonctionne dans les deux sens, soit en rechargeant le téléphone à partir d’un chargeur compatible Qi, soit en faisant le plein d’accessoires comme les propres écouteurs Pixel Buds de Google.

VERDICT GOOGLE PIXEL 5

128 go de stockage et un processeur Snapdragon 765G assez puissant pour un smartphone à 600 euros, c’est séduisant. Avec moins de fonctionnalités qui attirent l’attention que les modèles précédents et un matériel distinct des produits phares d’aujourd’hui, le Pixel 5 est à peu près aussi courant que les téléphones de Google depuis un certain temps.

Il prend toujours d’excellentes photos, est assez rapide pour la plupart des utilisateurs et fait très bien les bases. La prise en charge de la 5G garantit également sa pérennité, mais les concurrents offrent le choix tentant d’un matériel plus de pointe ou de performances imbattables.

L’avis de la rédaction

Design : 8/10

Écran et taille d’écran : 8/10

Expérience globale : 8/10

Caméra : 10/10

Haut parleur : 6/10

Android 11 : 8/10

Autonomie : 9/10