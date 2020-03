On a déjà essayé le Huawei P40. Aors ?

Tant de choses peuvent changer en un an… Depuis le lancement du Huawei P30, le géant chinois de la technologie a vu ses privilèges Google Play supprimés de par la volonté du gouvernement américain, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne pour de vrai, et le monde entier s’est auto-isolé.

Heureusement, les fabricants de téléphones nous donnent toujours de quoi nous occuper. Aujourd’hui, au tour de Huawei, qui vient de dévoiler le P40, le P40 Pro et l’ultra-caféiné P40 Pro Plus.

Bien qu’il soit peut-être le moins flashy du pack, le P40 succède avec brio au Huawei P30, en combinant un ajustement et une finition premium avec des composants internes phares et une technologie de caméra arrière au top. En concurrence directe avec le Samsung Galaxy S20 et Oppo Find X2, sans parler de l’iPhone 11 – tous d’excellents téléphones, le P40 a du pain sur la planche. Huawei espère qu’un énorme nouveau capteur de caméra 50 MP et une double caméra selfie pourront faire l’affaire – et en ce qui nous concerne, c’est un bon départ.

Design et écran : que des bonnes choses

Le Huawei P40 est plus petit et plus léger que le P40 Pro. Il est en fait incroyablement mignon, un peu court et robuste. Son écran mesure 6,1 pouces, juste un peu plus petit que celui du Galaxy S20, de 6,2 pouces. Avec sa technologie d’écran OLED et sa résolution FullHD Plus, il est tout en profondeur et accrocheur dès le premier regard. Cela dit, il n’est pas aussi net que le meilleur modèle de Samsung, avec une densité de pixels d’environ 422 pixels par pouce (PPI) par rapport à 500+ PPI de Samsung, et il ne propose pas non plus de taux de rafraîchissement élevé.

Côté design, les couleurs de Huawei sont plus remarquables que celles de la série S20, avec notre préféré – un coloris cristal , comme on le trouve sur le P30 Pro d’origine -, sans parler d’une version noire traditionnelle, et le bleu océan, l’option de couleur que nous avons eu en mains. Tout cela est riche en brillance et en empreintes digitales.

Les points forts du design sont prévisibles – un port USB-C à la base à côté d’un haut-parleur, les boutons sont tous à droite, et à l’arrière on trouve le trio de capteurs photo.

Appareil photo : triple menace

C’est la sainte Trinité des appareils photo : le P40 propose un combo large, ultra large et téléobjectif. La caméra principale est la même que celle du P40 Pro, un capteur sous-pixel rouge-jaune-bleu (RYYB) de 50 MP. Il s’agit de l’arme secrète de Huawei dans la guerre contre le bruit d’image. Le téléobjectif se synchronise avec une distance focale équivalente à 80 mm. En clair, cela équivaut à un zoom à peu près 3x, associé à un capteur de résolution 8 MP. Enfin, la caméra ultra grand angle est de 16 MP avec une ouverture de f / 2,2.

Huawei a aussi affiné les fonctionnalités d’IA de l’appareil photo pour l’étendre à la retouche photo. Par exemple, après avoir pris une photo, vous pouvez supprimer un passant du cadre, supprimer les reflets et même brouiller une scène. Le P40 saisit également la vidéo jusqu’à une résolution 4K et des selfies à un énorme 32 MP. Mieux encore : la caméra selfie se focalise automatiquement et est associée à un capteur de profondeur pour flotter l’arrière-plan.

Interface et performances : solutions de contournement

En exécutant EMUI 10.1 sur Android 10, l’interface de Huawei est familière par essence. Mais si vous n’avez jamais utilisé de téléphone Huawei sans Google auparavant, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer. Le Google Play Store n’étant pas pris en compte, vous devrez donc trouver d’autres moyens d’intégrer des applications. Configurez juste le téléphone avec l’outil Phone Clone préinstallé de Huawei, et la plupart des applications seront transférées.

Ensuite, vous pouvez télécharger un magasin d’applications tiers comme APK Mirror pour trouver celles qui ne l’ont pas fait. Cela dit, cela deviendra un peu plus compliqué lorsque certaines de vos applications vous reprocheront de ne pas avoir de téléphone Google complet. Uber, par exemple, ne fonctionnera pas avec les services de cartographie sur le P40. De plus, les sauvegardes WhatsApp ne fonctionnent pas sans Google Drive. Vous pouvez donc utiliser l’application de chat, mais vous commencerez vos discussions à partir de zéro.

Propulsé par un processeur Kirin 990, si vous recherchez une vie sans Google, le P40 est un appareil puissant à prendre en main. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage – beaucoup pour la plupart. De plus, cette capacité de stockage peut être renforcée par une carte mémoire Huawei Nano, qui se trouve dans le deuxième emplacement SIM lorsqu’elle n’est pas utilisée. Étant donné que Huawei fabrique ses propres réseaux 5G, vous pouvez vous attendre à des vitesses Internet à l’épreuve du temps ici, ainsi qu’au WiFi 6+, permettant des vitesses sans fil allant jusqu’à 2400 Mbps.

Batterie : résurrection

La charge filaire rapide de 22,5 W signifie que vous pouvez recharger la batterie 3800 mAh du Huawei P40 relativement rapidement, et bien qu’il n’y ait pas de charge sans fil sur le P40, ce téléphone offre certaines fonctionnalités de gestion intelligente de la batterie. A noter une fonction de charge avancée, qui comprend vos habitudes et ralentit le taux de charge pour mieux préserver la durée de vie de la batterie.

Huawei P40, premier verdict

Le Huawei P40 est une petite chose charmante et amusante, et un ajout bienvenu à la gamme. Comme avec tous les téléphones Huawei, vous serez gêné du point de vue application jusqu’à ce que la marque puisse complètement s’extirper de la guerre commerciale entre Chine et États-Unis. Ceci dit, il pose de bonnes bases. Donc, si le prix est correct et que son côté Google-light ne vous décourage pas, ce P40 pourrait bien finir dans votre poche une fois autorisé à re-sortir de chez vous.