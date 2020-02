Olympus dévoile son OM-D EM 1 Mark III

Olympus a mis à jour sa gamme d’appareils photo avec le lancement de l’OM-D EM 1 Mark III (1799 $). Il présente le même boîtier étanche aux intempéries que son prédécesseur, le Mark II. Mais à l’intérieur, un nouveau processeur d’image TruePic se combine avec le même capteur Live MOS de 20,4 mégapixels que le Mark II pour faciliter la prise de vue séquentielle à 60 im/s, les performances d’autofocus à grande vitesse et les capacités vidéo 4K. Ce nouveau processeur améliore également apparemment le suivi des visages et des yeux. De plus, cet EM 1 Mark III est doté de “la stabilisation d’image la plus efficace au monde”, utilisé avec des objectifs compatibles Sync-IS.