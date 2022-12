olar lance sa montre connectée Polar Ignite 3

Polar présente son Ignite 3, une nouvelle montre de fitness et de bien-être, riche en fonctionnalités orientées bien-être.

Conçue pour les styles de vie actifs, la Polar Ignite 3 est dotée des fonctions de fitness les plus appréciées de la marque, notamment le nouveau guidage vocal en cours d’entraînement et les suggestions quotidiennes d’entraînement à la demande. Cette nouvelle Ignite est si polyvalente que les utilisateurs voudront la porter toute la journée pour avoir un suivi constant de leur activité, leur fréquence cardiaque et des calories brûlées. La nuit, des outils automatiques de suivi du sommeil permettent d’évaluer la quantité, la qualité et les différents stades du sommeil afin d’obtenir une analyse complète de la façon dont le corps a récupéré pendant la nuit, après l’exercice, le stress et et des autres contraintes quotidiennes. En résumé : la Polar Ignite 3 est l’outil parfait pour aider à trouver son propre rythme.

Le rythme circadien est l’horloge interne qui régit tous les systèmes de notre corps. De l’exercice au sommeil, la Polar Ignite 3 est équipée d’une série de fonctions conçues pour aider et accompagner les gens à équilibrer leur mode de vie en fonction de leur rythme.

Polar a récemment collaboré avec le Dr. Kirell Benzi, communicateur scientifique et chercheur renommé, pour donner vie à des données du rythme circadien de trois personnes ayant des origines et des modes de vie très différents. Chaque individu a suivi son rythme jour et nuit pendant plusieurs semaines. Puis ces données ont ensuite été transformées en de magnifiques œuvres d’art afin de mettre en avant l’individualité des personnes et de leurs rythmes circadiens.

La Polar Ignite 3 pousse encore plus loin les fonctions avancées de suivi du sommeil de la marque avec l’introduction de SleepWise™. En combinant la quantité, la qualité et le moment du sommeil avec le rythme interne et les besoins individuels en matière de sommeil, le tout nouveau SleepWise™ analyse le cycle veille-sommeil de l’utilisateur et détermine sa vigilance cognitive pour la journée à venir. Chaque matin, les utilisateurs verront une perspective détaillée de leurs niveaux de vigilance et pourront mieux cibler quel est le meilleur moment de la journée pour réaliser une activité physique et/ou encore pour se détendre.

L’autre élément clé pour trouver un rythme optimal est l’exercice. Lorsqu’il est temps de s’entraîner, cette nouvelle montre dispose de nombreux outils d’entraînement et de coaching que les utilisateurs de Polar ont appris à apprécier ces dernières années. Peu importe où ils en sont dans leur parcours de remise en forme, les utilisateurs peuvent facilement vérifier leur condition et leur niveau grâce à des outils simples – mais scientifiquement prouvés – tels que les tests de performance de fitness, de marche ou encore de course. Avec plus de 150 profils sportifs prédéfinis, chacun peut choisir son activité favorite et disposer des outils conçus pour la suivre. Pour ceux qui recherchent un accompagnement ou des conseils sur le mouvement en un instant, la Ignite 3 est équipée de FitSpark®️, un guide à la demande pour des entraînements quotidiens choisis en fonction de la condition physique à l’instant T et de son niveau de préparation.

Désormais, les utilisateurs peuvent rester concentrés et limiter les distractions pendant leurs séances d’entraînement grâce à la nouvelle fonction de guidage vocal. Pendant les entraînements, la Polar Ignite 3 offre un retour en temps réel et des mesures d’entraînement essentielles, afin que les utilisateurs puissent connaître leur niveau de performance à tout instant. Le guidage vocal est disponible dès que la montre est connectée à l’application mobile Polar Flow.

Intelligente et élégante, la nouvelle Polar Ignite 3 a été conçue pour être portée tous les jours. Son esthétisme épuré et ses bords souples créent une expérience d’écran sans faille. Un cadre en acier inoxydable entoure la lentille Gorilla Glass incurvée et durable et protège son nouvel écran tactile AMOLED brillant et éclatant, facile à lire dans toutes les conditions, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Polar Ignite 3 présente des widgets interactifs qui permettent d’accéder instantanément aux informations les plus importantes, comme la météo, les données de fréquence cardiaque, le résumé des activités et bien plus encore. Grâce à ces widgets, les utilisateurs peuvent personnaliser l’interface de la montre pour l’adapter à toute une gamme de couleurs, de styles et de bracelets.

Avec un poids de seulement 35 grammes, bracelet compris, la Polar Ignite 3 est incroyablement légère, ce qui la rend confortable pour être portée toute la journée mais aussi toute la nuit – ce qui permet ainsi d’avoir un suivi complet de la fréquence cardiaque, du sommeil et de l’activité physique. Même avec son nouvel écran haute résolution et toutes ses fonctionnalités, Polar Ignite 3 offre une autonomie de batterie de jusqu’à cinq jours avec une seule charge.

La nouvelle Polar Ignite 3 est disponible à 329.90 € en Night Black, Purple Dusk, Greige Sand et en Brown Copper.