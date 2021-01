Offrez-vous une Porsche 911… en Lego

De quoi construire deux versions de l’icône automobile à partir de 1458 pièces. De la Fiat 500 à l’Ecto-1, la collection de véhicules en brique de Lego est de plus en plus vaste. Mais avec ses Porsche 911 Turbo et 911 Targa (disponible le 1er mars), la société fait quelque chose d’un peu différent. Comme son nom l’indique, cette boîte vous permet de reconstituer deux versions de la voiture emblématique de Posche, selon que vous préfériez la 911 Turbo à toit fixe ou qu’il pleuve à l’intérieur d’une 911 Targa.

Dans les deux cas, le résultat est une version Lego bluffante de la voiture d’origine, avec ses courbes classiques et ses phares inclinés. L’intérieur est magnifiquement recréé, avec un style élégant, un tableau de bord détaillé et des sièges inclinables, de couleur beige. Même la direction est fonctionnelle. Alors, prêt pour 350 mm de plaisir et 1458 pièces, pour un essai routier sur le sol du salon ?