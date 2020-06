Offrez-vous une Harley-Davidson, et Harley vous offre le permis !

Du 1er avril au 30 septembre 2020 pour l’achat d’une Harley-Davidson neuve de la gamme Street, Sportster ou Softail (107ci), Harley-Davidson finance votre permis de conduire.

Harley-Davidson participe au financement de votre formation de conduite sous forme de remise commerciale à l’achat d’un modèle Sportster ou Softail neuf chez le concessionnaire participant.

Comment faire ? Il faut obtenir son permis moto A2 ou confirmer son permis A avec la formation « passerelle »; pour passer du permis A2 au permis A depuis le 1er janvier 2019. Choisissez ensuite votre style, avec un modèle neuf de la gamme Street , Sportster ou Softail (107ci), soit 18 modèles, entre le 1er avril et le 30 septembre 2020.

Comment passer de la catégorie A2 à la catégorie A ?

Pour obtenir le permis A, vous devez détenir le permis A2 depuis au moins 2 ans et suivre une formation. Vous pouvez suivre la formation au cours des 3 mois avant la date anniversaire des 2 ans d’obtention de la catégorie A2 du permis de conduire.

La formation dure 7 heures et se divise en 3 séquences. Pour effectuer cette formation, adressez-vous à une moto-école ou à une association agréée par l’État.

Offre non cumulable avec les offres Harley-Davidson en cours et pour un montant maximum de 1200 € TTC ( coût moyen d’un permis A).

