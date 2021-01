Offrez-vous « La Galette Bonheur » par Hélène Darroze

Voici venu le temps de la galette… celle d’Hélène Darroze, créée par son boulanger Jean Aubry mélange de brioche feuilletée, de frangipane à l’amande torréfiée, de zest de citron et de vanille de Madagascar. Différente de la galette classique, elle souhaite apporter sa touche d’originalité pour célébrer l’Epiphanie et débuter l’année avec du bonheur, rien que du bonheur. Elle est gourmande, généreuse, réconfortante et délicate. La fève représente un petit personnage espiègle et rieur en forme de galette. Couronne dorée classique.

Taille unique pour 8 personnes : 45 €



A venir retirer directement au restaurant Marsan, 4 rue d’Assas Paris 6

– du mardi au vendredi de 17h à 19h

– samedis de 12h à 14h et de 17h à 19h

– dimanches de 12h à 14h

ou en livraison :

– Livraison à 26 € pour Paris intramuros

– Livraison à 34€ pour la petite couronne

Communes desservies : Saint Mandé -Les Lilas -La Plaine Saint Denis – Neuilly-sur-Seine Vincennes – Le Pré-Saint-Gervais – Saint Ouen -Boulogne-Billancourt – Montreuil -Aubervilliers – Clichy -Issy-les-Moulineaux – Bagnolet – Pantin – Levallois-Perret -Vanves - Malakoff – Montrouge -Gentilly – Le Kremlin-Bicêtre – Ivry-sur-Seine – Charenton-le-Pont -Courbevoie – Puteaux -Suresnes