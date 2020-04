Octopus Watches soutient le programme « Nageur et Citoyen » avec Yannick Agnel

OCTOPUS Watches, une marque française de montres de plongée premium. , élargit sa gamme et lance une édition limitée « Octopus Solidaire » pour soutenir le programme « Nageur et Citoyen »

Dessinées en France, manufacturées en Suisse, avec des boitiers en acier inoxydable et une haute finition polie et brossée, la marque Octopus Watches est entrée dans l’univers très fermé de l’horlogerie avec un positionnement ultra premium accessible à tous.

Octopus Watches dévoile aujourd’hui une édition limitée de 120 montres, 5 modèles au choix, « Octopus Solidaire », qui a pour ambition de soutenir le programme « Nageur et Citoyen » en faveur de la découverte et de l’apprentissage de la natation dans les zones quartiers prioritaires. Chaque montre vendue, au tarif de 990 €, permettra à cinq enfants d’accéder à une séance d’initiation à la natation avec les meilleurs nageurs français, puis à un cycle complet d’apprentissage jusqu’à totale autonomie. 120 exemplaires de cette édition limitée sont commercialisés sur www.octopus-solidaire.com. L’intégralité des bénéfices sera reversée au programme « Nageur et Citoyen ».

Parmi ces 120 montres en édition limitée «Nageur et Citoyen», Octopus Watches a conçu et produit, avec le double champion olympique Yannick Agnel, 20 montres Octopus Navy Yannick Agnel au tarif unique de 1290 € Acquérir cette montre, en plus d’aider à financer l’apprentissage de la natation pour cinq enfants, permet au propriétaire de profiter d’une séance d’apprentissage ou de perfectionnement à la natation dispensée par le double Champion Olympique. En 2019, 300 enfants entre 6 et 10 ans ont appris à nager grâce au programme «Nageur et Citoyen». Cette année, l’objectif est d’en faire bénéficier 600 enfants supplémentaires en région parisienne et en province.