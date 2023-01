Octavio, le lecteur réseau Wi-Fi Multiroom

Après deux années de tests et développement, et une campagne de financement participative réalisée en mars 2020, Octavio. Est un lecteur audio connecté. Octavio vise à moderniser des systèmes Hi-Fi pour leur donner accès à la musique démataralisée.

Il se connecte aux systèmes pré-amplifiés analogiques ou optiques, par une seule et même connectique. Trois câbles sont proposés au choix à l’achat, un câble jack 3.5mm, RCA ou optique.

Il est compatible aux plus grands services de streaming (Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music et TuneIn), à différentes technologies de diffusion audio (Spotify Connect, UPnP et Bluetooth 5.0). Il intègre également une fonctionnalité multiroom, qui permet de grouper plusieurs appareils Octavio pour diffuser une seule et même musique sur plusieurs systèmes audio de manière synchronisée, ou une musique différente sur chaque enceinte.

Ce produit prend en charge le format Hi-Res (jusqu’à 24 bits / 192KHz) en Wi-Fi. Il se contrôle pas le biais de l’application mobile Octavio (disponible sous iOS et Android). Elle vous permet de lier votre service de streaming à votre appareil, ou de lui donner accès à vos fichiers locaux (stockés sur un smartphone, NAS ou ordinateur).

Il est proposé à 149 € et disponible sur https://www.octavio.fr