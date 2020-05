Observez la pleine Lune du 7 mai avec Pentax

Le 7 mai prochain offrira encore une fois un spectacle à couper le souffle à tous les amoureux d’astronomie et d’astrophotographie avec une nouvelle « Super Lune ». Avec un trafic aérien réduit au minimum, le ciel sera de nouveau propice aux plus beaux clichés et à l’observation des astres.

Photographier avec le PENTAX K-1 Mark II

Modèle porte drapeau de la marque, le K-1 Mark II est le Reflex numérique Plein Format de référence pour tous les amateurs de photographie en plein air. Capable de résister aux intempéries avec son boîtier robuste en alliage de magnésium, il bénéficie notamment d’un viseur optique couvrant 100 % du champ cadré et du système Pixel Shift Resolution II pour une utilisation à main levée et une résolution extrême. Riche en couleurs et en ombres subtiles, d’un rendu de la profondeur aigu, et des performances exceptionnelles à des sensibilités extrêmement élevées, le K-1 Mark II s’impose comme un indispensable de nuits étoilées.

La fonction « Astrotracer »

Les ciels étoilés deviennent des terrains de jeu infinis. Associant le système de stabilisation mécanique Shake Reduction (SR) au GPS intégré de l’appareil, la fonction « Astrotracer » analyse le mouvement des planètes, des étoiles ou d’autres corps astraux et compense la rotation terrestre. L’Astrotracer permet ainsi de capturer des images d’étoiles fixes et nettes, même durant un temps d’exposition relativement long.



Observer le ciel avec les oculaires PENTAX XW30-R et XW40-R

Parfaits compagnons d’une lunette astronomique, les oculaires PENTAX smc XW30-R et smc XW40-R procurent une image nette et lumineuse sans aberration chromatique grâce à leurs éléments en verre au lanthane à faible dispersion et au revêtement multicouche exclusif de PENTAX. Leur longue focale permet l’observation des nébuleuses et des amas stellaires dans de parfaites conditions. Ils offrent un champ de vision à 70 ° et un dégagement oculaire de 20 mm pour une image à la perspective spectaculaire. Résistant aux intempéries, ils s’utilisent par tous les temps pour une expérience des ciels étoilés sans cesse renouvelée.