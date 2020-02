Oakley retourne en 1984 avec Sutro Origins

Oakley présente Sutro Origins,un nouveau modèle qui rend hommage à l’extraordinaire expérience sportive de la marque.

Trait d’union entre le passé et le futur poursuivant les 35 ans d’histoire des Eyeshade, Sutro Origins conjugue l’énergie des couleurs avec l’opulence des formes pour affirmer le leadership de la marque Oakley, véritable « pionnière des lunettes de sport haute performance ». Ce modèle exclusif sera produit en nombre limité, alors n’attendez pas trop !

• Verre en forme de masque : Verre en forme de masque ultra enveloppant pour une vision périphérique optimisée et pour une protection intégrale

• Verre ventilé : Inspiré des originales Eyeshade pour un flux d’air optimisé

• Logo B1B : Un hommage aux athlètes qui sont avec nous depuis le début

• Plaquettes de nez : Plaquettes confortables Unobtainium empêchant la monture de glisser

• Verres Prizm : Disponible avec verres Prizm conçus pour améliorer les couleurs et les contrastes pour voir plus de détails.