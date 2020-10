Oakley élargit la famille Sutro

S’appuyant sur le succès de Sutro, Oakley a développé de nouvelles extensions de la monture emblématique, notamment avec de nouveaux coloris et une version réduite pour les cyclistes aux visages plus petits.

Proposé en six nouveaux coloris, Sutro inspire les athlètes à se déplacer aisément et avec confiance tout au long de leur journée, que leurs balades les mènent sur des routes de ville ou des sentiers de campagne. Dotées de verres très enveloppants uniques et propres à la forme Sutro, ces montures offrent une protection contre la météo associée à une meilleure vision grâce à la technologie de verres Prizm.

Deux des nouveaux coloris, Noir Poli/Céleste et Bleu Marine/Baumier, font partie de la collection de neige 2020, qui comprend également des vêtements et des lunettes de protection idéals que l’on se trouve à la montagne ou non.

Pour les cyclistes aux visages plus petits, Sutro S propose une version réduite de Sutro avec une courbe de base légèrement plus serrée. En associant le design spécifique au sport et des innovations de pointe, Oakley a créé une esthétique fraîche et design avec une forme à petite échelle, qui offre des avantages de performance de pointe sur une variété de terrains de cyclisme.