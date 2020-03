NVIDIA propose un aperçu des nouveaux mondes en ray-tracing dans Minecraft

Aujourd’hui, NVIDIA propose un aperçu de ce qui est possible de faire lorsqu’on combine le jeu le plus populaire au monde avec la technologie Ray-Tracing de nouvelle génération.

Les équipes de NVIDIA ont travaillé dur, main dans la main avec Microsoft, pour apporter des mondes qui sont entièrement en path-tracing, avec des réflexions, des ombres, des caustiques, l’illumination globale, et d’autres effets d’éclairage réaliste qui interagissent naturellement avec les textures fondées sur la physique et appliquées sur les blocs de Minecraft. Ces textures PBR permettent des émissions par pixel, des effets volumétriques, et d’autres effets jamais vues auparavant, qui, avec les effets de path-tracing, ouvrent la voie à la prochaine évolution de Minecraft.

Les équipes de NVIDIA ont également mis en ligne quelques tutoriels pour aider les Minecrafters à démarrer.

Les nouveaux mondes des meilleurs créateurs de Minecraft

Pour préparer la sortie de Minecraft intégrant la technologie RTX, NVIDIA travaillé avec certains des créateurs les plus talentueux du monde dans la communauté Minecraft. Les premiers résultats de cette collaboration sont affichés aujourd’hui dans une série de captures d’écran qui montrent leur travail étonnant. Les captures d’écran présentent des mondes créés par Razzleberries, BlockWorks et GeminiTay (bios ci-dessous), quelques-uns des créateurs qui ont été sélectionnés en raison de leur imagination et de leurs contributions fantastiques et captivantes dans la communauté Minecraft.

Les mondes comprennent :

– Of Temples and Totems RTX par Razzleberries – Un monde d’aventure qui concentre les joueurs sur l’exploration et l’achèvement des défis dans des temples mystérieux. Chaque temple propose l’émissivité par pixel et des ombres en temps réel, et tire parti de l’illumination globale pour créer une expérience immersive pour les joueurs.



– Imagination Island RTX par BlockWorks – Un parc à thème entièrement explorable, rempli d’œufs de Pâques, qui abrite quatre terres distinctes, chacune dédiée à un élément du Ray Tracing en temps réel. Dans cette scène, nous voyons le centre du parc, mis en valeur par des God-Rays projetés en temps réel à travers les fenêtres, qui brillent sur le sol.

– Crystal Palace RTX par GeminiTay – Une carte de survie sur le thème de la fantaisy qui met en scène un château construit de main de maître. Des ombres tracées par des rayons et de belles atmosphères créent un réalisme dans ce monde construit à l’échelle 1:1.



Outils et tutoriels pour aider les créateurs Minecraft

NVIDIA a également dévoilé une série d’outils et de guides que les Minecrafters peuvent utiliser pour créer des mondes immersifs et vivants. Initialement prévu pour la conférence sur la technologie GPU (GTC) dans la Silicon Valley, ces tutoriels en ligne sont publiés dans le cadre de la GTC Digital et comprennent des outils:

Pour créer des textures de rendu basées sur la physique – Une présentation et un guide pratique qui plongent dans les détails derrière Minecraft RTX avec le path tracing et les textures PBR (Physically Based Rendering) et montrent comment ces interactions permettent de créer des vues incroyables. Cette présentation propose un workflow étape par étape pour créer vos propres textures PBR et packs de textures.

Pour la conversion des mondes Java aux mondes RTX – NVIDIA s’est associé avec les créateurs Minecraft pour élaborer un guide des meilleures pratiques non officielles pour convertir votre monde vers Bedrock Windows 10 Edition, qui est la base pour le prochain Minecraft avec RTX.