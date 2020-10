Nura a fabriqué un micro gaming pour son casue

Écoutez plus que jamais, puis vantez-vous de votre nombre de victimes. Nous sommes de grands fans de Nuraphone, le casque supra-auriculaire qui règle sa sortie audio en fonction du profil auditif unique de son porteur. Le micro de jeu Nuraphone est exactement ce à quoi il ressemble : un micro que vous branchez dans le casque, puis votre choix de matériel de jeu – PC, PS4, Xbox One, Switch et appareils mobiles – tous pris en charge via une prise jack 3,5 mm.

Une combinaison de double isolation et d’ANC empêche les fuites sonores. Vous pouvez donc vous concentrer sur les tirs dans la tête, puis les célébrer via le micro. Il existe une télécommande intégrée pour le contrôle du volume et la mise en sourdine, et vous pouvez prendre les appels entrants sur le microphone. Mais la raison principale de l’achat de ce module complémentaire est l’utilisation du son ingénieux et personnalisé de Nuraphone, qui devrait vous donner un avantage concurrentiel en parties.