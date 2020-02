Nouvelle smart, avant-gardiste, numérique et urbaine

Smart vient de présenter ses modèles fortwo et forfour entièrement remaniés sur le plan visuel et numérique, entre design progressiste et connexion intelligente avec des propulsions exclusivement électriques sur batterie. Les nouvelles smart EQ fortwo coupé, cabrio et forfour offrent ainsi un concept de mobilité durable et très complet.

Dès 1972, lors des premières réflexions sur un véhicule de transport de proximité, le concept était doté d’une propulsion exclusivement sur batterie. Le visionnaire Nicolas Hayek imaginait dès le départ la smart avec une motorisation sans émissions. Depuis 2007, smart propose à chaque génération une option 100 % électrique. À présent, la marque passe systématiquement à la technologie de propulsion électrique sur batterie sans émissions. smart est le premier constructeur automobile à l’échelle mondiale à engager la transition du moteur thermique à la propulsion tout électrique.

L’expérience de conduite 100 % électrique permet de découvrir une nouvelle dimension du plaisir de conduire. Un couple immédiatement disponible, des accélérations fluides et un calme quasi absolu. Les nouveaux modèles smart révèlent ainsi tous les atouts de la technologie EQ. Grâce à un packaging intelligent et à un retour aux valeurs clés de la marque, le concept reste léger et préserve les ressources tout en offrant une mobilité durable dans la périphérie des grandes villes.

Avec son chargeur de bord de 22 kW en option doté d’une fonction de recharge rapide, les nouveaux modèles se rechargent de 10 % à 80 % d’autonomie en à peine 40 minutes lorsque la recharge en trois phases est possible selon les données locales. Grâce à une coopération avec le partenaire de réseau de recharge Plugsurfing, le client peut faire l’appoint dans quasiment n’importe quelle borne de recharge. Tout est réservé et facturé via l’appli smart EQ control de conception nouvelle.

Un design épuré et cool avec des passages de roue très marqués auxquels s’ajoutent des porte-à-faux courts et des touches de personnalisation. L’extérieur de la nouvelle génération est typiquement smart. Les projecteurs LED hautes performances intégrés en option et la grille de calandre redessinée s’inspirent directement des derniers show cars. L’intérieur remanié séduit avant tout grâce à de nouvelles possibilités de rangement élargies et un concept UX repensé. La future génération d’infodivertissement inclut une intégration de smartphone sans faille et offre ainsi au client son environnement de commande numérique habituelle à bord de son propre véhicule.

Informations sur l’état du véhicule lui-même, recharge électrique, trouver une place de stationnement et navigation charger la smart de manière efficiente, partager avec les amis et la famille ou retrouver sa smart sans stress – l’appli smart EQ Control et les services « ready to » s’en chargent via des applications mobiles intuitives. Grâce à une notice d’utilisation entièrement renouvelée, le recours aux services est un vrai jeu d’enfant et chaque smart devient une véritable voiture connectée.

La nouvelle structure de l’équipement est radicalement simplifiée. Le modèle de base est proposé dans trois lignes d’équipement : passion, pulse et prime. Pour chacune de ces lignes, le client a le choix entre trois packs d’équipements : Advanced, Premium ou Exclusive. Puis il choisira sa couleur préférée. Terminé. Chaque smart est ainsi configurée en trois étapes selon les souhaits du client.