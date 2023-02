Nouvelle Mercedes Classe E : immersive, interactive, intelligente

Attendez-vous à une expérience de divertissement immersive particulièrement impressionnante dans la nouvelle Classe E. La musique, les jeux et les contenus en streaming peuvent être vécus dans la voiture avec presque tous les sens. Les innovations numériques dans l’habitacle rendent la Classe E plus intelligente et lui permettent d’atteindre une nouvelle dimension de personnalisation et d’interaction. Parallèlement, son architecture électronique est davantage déterminée par le logiciel que par le matériel. Cela permet d’actualiser les systèmes intérieurs de manière plus personnalisée.

Les fonctions de calcul de domaines jusqu’ici séparés se font dans une seule unité de calcul. Les écrans et le système d’info-divertissement MBUX se partagent ainsi un nouvel ordinateur central de véhicule très performant. Ce type de mise en réseau augmente les performances, les flux de données pouvant être transmis plus rapidement.

Le Pack Divertissement (Pack Divertissement Plus MBUX) sera disponible pour la nouvelle Classe E. Il comprend des services Mercedes me connect[1] et un pack de données d’un fournisseur tiers. En fonction du marché, il s’appuie sur un module de communication utilisant la 5G comme technologie de transmission[2]. La norme de téléphonie mobile 5G atteint des débits de données beaucoup plus importants que le LTE/UMTS[3].

Le lancement de la Classe E commence par la commercialisation de la berline. Les premiers modèles de la série 214 seront livrés aux partenaires de distribution européens à l’été 2023. Le lancement aux États-Unis aura lieu à l’automne 2023.





La musique devient visible : la visualisation sonore

Grâce au nouvel éclairage d’ambiance actif avec visualisation sonore, les occupants de la nouvelle Classe E peuvent profiter de la musique avec trois sens : les morceaux de musique et les sons des films ou des applications peuvent être entendus (en option avec la technologie Dolby Atmos®), ressentis (grâce aux convertisseurs de bruits de structure du système de sonorisation surround Burmester® 4D en option) et, depuis peu, « visualisés ». La visualisation s’effectue sur le bandeau lumineux de l’éclairage d’ambiance actif (option). Pour la première fois dans la Classe E, celui-ci est continu. Par exemple, des rythmes rapides peuvent provoquer des changements de lumière rapides tandis que des rythmes plus lents peuvent créer de douces transitions d’ambiances lumineuses.

En principe, l’expérience de divertissement pour la passagère ou le passager avant est impressionnante. L’un ou l’autre peut regarder des contenus dynamiques sur son écran optionnel, comme la télévision ou des vidéos en streaming1 même si la personne derrière le volant regarde vers lui ou elle. En effet, l’écran est commutable. La fonction de protection visuelle perfectionnée, basée sur une caméra, réduit sa luminosité et diminue ainsi le risque de distraction pour le conducteur ou la conductrice.

Le programme de divertissement de la Classe E est plus interactif que jamais. Les experts et expertes en logiciels de Mercedes-Benz ont développé une nouvelle couche de compatibilité qui permet l’installation d’applications[4] tierces. Lors du lancement de la Classe E, les applications suivantes sont disponibles sur l’écran central[5] : la plateforme de divertissement « TikTok », le jeu « Angry Birds », la solution de collaboration « Webex » et l’application bureautique « Zoom » ainsi que le navigateur « Vivaldi ». De plus, le portail de divertissement ZYNC[6] propose sur l’écran central et l’écran du passager avant (en option) des vidéos en streaming, du contenu à la demande, des expériences interactives, des programmes vidéo locaux, du sport, des informations, des jeux et bien plus encore via une interface utilisateur.

Une caméra à selfie et vidéo (composant de l’option Hyperscreen (MBUX) est également disponible sur le haut de la planche de bord[7]. Lorsque le véhicule est à l’arrêt, la conductrice ou le conducteur[8] peut participer à des conférences en ligne via « Webex » par exemple, avec une image vidéo, et prendre des photos et des vidéos personnelles.

MBUX offre également un plus grand confort d’utilisation. Grâce à la fonction « Just Talk », la commande vocale intelligente « Hey Mercedes » peut désormais être activée sans mot-clé. Lorsque cette fonction est activée, un symbole de microphone rouge apparaît à l’écran. Ensuite, le véhicule est prêt et attend les ordresMercedes-Benz travaille à ce que la voiture puisse mémoriser grâce à l’intelligence artificielle (IA) les systèmes de confort utilisés de manière répétée par les conducteurs. L’IA devrait alors automatiser ces fonctions lorsque les mêmes conditions se représentent[9]. Le résultat est une automatisation personnalisée. Mercedes-Benz utilise le terme de routine pour désigner cette innovation dont le développement est déjà bien avancé.

Au moment du lancement de la nouvelle Classe E, les clientes et clients peuvent utiliser des modèles (templates) de routines standard. En outre, ils ont la possibilité de créer eux-mêmes des routines. Les occupants peuvent ainsi associer plusieurs fonctions et conditions. Donc, par exemple, « activer le chauffage des sièges et régler l’éclairage d’ambiance sur orange chaud lorsque la température intérieure est inférieure à douze degrés Celsius ».

Sons apaisants, massage tonique, lumière vivifiante – avec les programmes ENERGIZING COMFORT mis en scène de manière variée ainsi que les recommandations individuelles de l’ENERGIZING COACH, Mercedes‑Benz propose un vaste programme de bien-être. Le lancement de la Classe E marque les débuts de deux nouveautés : le programme anti-mal des transports[10] d’ENERGIZING COMFORT aide à atténuer les symptômes ressentis par les passagers concernés. Pour l’ENERGIZING COACH, une fonction de biofeedback10 est prévue à moyen terme. Elle peut réduire la sensation de stress grâce à des exercices de respiration.

Avec la climatisation automatique THERMOTRONIC (option), le Digital Vent Control intensifie l’expérience de confort. Ainsi, les diffuseurs d’air avant se règlent automatiquement sur un scénario de ventilation souhaité. Le profil de l’utilisateur permet par exemple d’effectuer ce réglage en fonction du siège. Il est également possible d’orienter les buses manuellement comme d’habitude.

Sportif, haut de gamme, numérique, tels sont les trois attributs du design intérieur. La planche de bord est un élément marquant de l’expérience numérique dans l’habitacle. Si la Classe E est équipée de l’écran passager avant optionnel, une grande surface vitrée s’étend jusqu’à l’écran central. L’écran combiné haute résolution se trouve dans le champ de vision de la conductrice ou du conducteur.

Les icônes principales (« Main Icons ») sur l’écran central et l’écran passager avant optionnel sont désormais représentées de manière plus simple et leur couleur s’inspire également des tuiles des smartphones. La conductrice ou le conducteur peut ainsi les reconnaître de manière encore plus intuitive.