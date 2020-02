Nouvelle iO d’Oral-B, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire entrer dans votre bouche

Si votre brosse à dents n’est pas plus intelligente que le pékin moyen, votre dentiste prévoit probablement d’utiliser votre bouche pour financer son prochain yacht. Mais grâce à la nouvelle iO d’Oral-B, attendue pour cet été, cet achat devra peut-être être différé un peu plus longtemps.

« Oral-B iO n’est pas seulement une nouvelle brosse à dents – c’est une technologie de brossage innovante avec une expérience véritablement sensorielle que les utilisateurs vont sentir, entendre et voir, transformant l’acte de se brosser les dents de quelque chose qu’ils sont obligés de faire en quelque chose qu’ils voudront réellement faire », a déclaré Phillip Hundeshagen, P&G R&D. « Six années de recherche approfondie ont été entreprises avec des professionnels du milieu dentaire pour parvenir à trouver une expérience de brossage totalement originale.”

Avec un capteur de pression intelligent, qui vous indique si vous appuyez trop fort ou pas assez fort, une minuterie visuelle qui compte jusqu’à deux minutes approuvées par le dentiste et la reconnaissance de brossage IA pour vous assurer de couvrir chaque recoin de la bouche, rien d’étonnant à ce que les essais aient montré que les utilisateurs d’iO constatent 100% plus d’élimination de la plaque et des gencives 100% plus saines. Qui dit mieux ?