Nouvelle Alpine A110 R : la plus radicale des A110 à l’essai

Une sportive reconnaissable qui façonne l’ADN de la marque Alpine : l’A110 R est marie performances exceptionnelles et plaisir de conduite.

À bord de ce modèle sportif, une seule envie surgit : celle de défier tous les chronos sur circuit et faire le plein d’adrénaline.Chaque élément de la voiture a été repensé pour créer des émotions uniques. Plus basse, plus rapide, plus dynamique, l’A110 R embarque l’obsession des ingénieurs d’offrir toujours plus de plaisir sur circuit, tout en concevant une voiture homologuée pour la route.

Des milliers d’heures de travail ont été nécessaires pour trouver l’équilibre parfait entre une dynamique sportive et un châssis encore plus performant. Cette version extrême, allégée, offre des sensations ultimes sur circuit, avec des vitesses de passage en courbe élevées qui s’accompagnent d’une maîtrise parfaite.

Grâce à son extrême légèreté, l’A110 R est progressive et communicative, restant contrôlable à la limite de l’adhérence. Les mouvements de caisse sont maitrisés, notamment sur les phases de freinage. La position de conduite est, quant à elle, magnifiée avec des sièges baquets équipés de harnais 6 points Sabelt qui rappellent les émotions les plus fortes d’une course automobile et une stabilité sans équivoque pour profiter de chaque virage. La sonorité témoigne de la puissance de cette sportive à couper le souffle. Tout devient possible avec la plus radicale des Alpine, la première de la gamme sous les quatre secondes dans l’exercice du 0-100 km/h.