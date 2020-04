Nouvel iPhone SE : un iPhone 8 avec un coeur d’iPhone 11

L’iPhone SE d’origine avait les entrailles d’un iPhone 6S serrées dans une coque d’iPhone 5S. La même astuce peut fonctionner deux fois : l’iPhone SE de 2020 (à partir de 489 €) est un iPhone 8, mais avec la même puce Bionic A13 de pointe que celle à l’intérieur de la gamme iPhone 11.

Oui, cela signifie que ce bébé d’entrée de gamme d’Apple devrait dépasser l’iPhone XR (et la plupart des téléphones Android) en termes de performances – et ne pas être en reste dans d’autres domaines. Il propose une caméra arrière 12 MP avec mode Portrait et des capacités d’enregistrement vidéo 4K qui tirent pleinement parti de la puissance de calcul de l’A13. La batterie devrait durer toute la journée et cet iPhone SE dispose également d’une charge sans fil. Enfin, bien que l’écran 326 ppp 1334 × 750 pixels ne soit pas aussi net que celui des téléphones Apple les plus chers, ce SE occupera moins de place dans votre poche – et sur votre relevé de compte.