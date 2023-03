Nouvel Explorer électrique de Ford : espace et technologies

De nombreuses voitures passent au vert et la dernière offre électrique de Ford prend de l’ampleur. Avec un nouvel Explorer électrique, Ford apporte son plus grand crossover américain en Europe. C’est une voiture avec beaucoup d’espace et apporte beaucoup de technologie avec elle.

Le Ford Explorer électrique de taille moyenne est un multisegment cinq places de 470 litres avec beaucoup d’espace. A l’intérieur, la console centrale dispose d’un volume de rangement assez impressionnant de 17 litres entre le conducteur et le passager. Ford estime que cela suffit pour y installer un ordinateur portable, mais nous estimons qu’il y a de la place pour un couple.

A l’intérieur, vous trouverez des sièges sportifs en cuir et un éclairage LED dans la même teinte bleue que le véhicule lui-même. Regardez vers l’avant et vous trouverez un écran tactile gigantesque de 15 pouces pour toutes les commandes de votre véhicule. De plus, il est mobile pour une meilleure vue de l’écran. Sur cet écran, vous trouverez l’accès à toutes les fonctionnalités d’infodivertissement de Ford, aux commandes de la voiture, à la navigation, à Apple CarPlay et à Android Auto. Il y a aussi une fonctionnalité plutôt cool à laquelle vous ne vous attendriez pas : une barre de son. Plutôt que des haut-parleurs traditionnels, Ford a choisi d’insérer une version plus petite de votre haut-parleur de télé de salon dans le nouvel Explorer.



En ce qui concerne les voitures électriques, le Ford Explorer est plus modeste que les autres véhicules. Vous avez le choix entre trois modèles, dont un 55 kWh, 300 km, à propulsion arrière, un 82 kWh, 400 km, à propulsion arrière et un 82 kWh, 350 milles, à quatre roues motrices. La gamme ici n’est pas très impressionnante, mais Ford a une solution pour cela. La marque automobile estime que vous pouvez faire passer la voiture de 10 % à 80 % en seulement 25 minutes, grâce à des vitesses de charge allant jusqu’à 170 kWh.

Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités auxquelles vous vous attendez dans un nouvel ensemble de roues. Il existe des options pour les sièges chauffants, un volant chauffant, un siège conducteur massant et une climatisation entièrement personnalisable. Vous trouverez également des fonctionnalités plutôt intelligentes, telles que le changement de voie assisté et l’assistance à la sortie claire, qui aideront les conducteurs sur la route.

Envie de vous mettre derrière la grande et nouvelle roue électrique de Ford ? Vous pouvez effectuer des essais virtuels dans la voiture à partir d’un appareil mobile ou d’un ordinateur de bureau. Et puis l’Explorer sera disponible à la commande à partir de la fin de l’année à partir de moins de 45 000 €. Les réservations sont actuellement ouvertes pour l’Explorer électrique directement auprès de Ford.