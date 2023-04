Nouvel EQE SUV, haute technologie, luxe et polyvalence

L’EQE SUV est la version polyvalente de la berline d’affaires EQE. Comme la berline, il dispose des principales innovations de l’EQS, tout en étant plus dynamique que l’EQS SUV. L’EQE SUV est l’un des représentants les plus spacieux de sa catégorie. Il est plus compact que la berline EQE et son empattement de 3030 millimètres est plus court de neuf centimètres. Les dimensions extérieures sont de 4 863/1 940/ 1 686 millimètres (longueur/largeur[1]/hauteur).

La propulsion modulaire permet une large gamme de puissances motrices totales maximales de 215 à 300 kW. Selon l’équipement et la configuration du modèle, les véhicules affichent des autonomies selon la norme WLTP de 590 km maxi2. Dans l’EQE SUV, la batterie lithium-ion est composée de dix modules. Dans certains cas, le logiciel innovant de gestion des batteries développé en interne peut être maintenu à jour via des mises à jour Over the Air (OTA).

Les proportions de l’EQE SUV combinent la fonctionnalité et l’esthétique avec le caractère sportif du SUV. Le nouveau modèle au design fonctionnel incomparable marque ainsi un tournant dans sa catégorie. Les porte-à-faux et le bloc avant restent compacts. Les roues de 19 à 22 pouces sont positionnées à l’extérieur et confèrent une stabilité souveraine.

L’EQE SUV partage quelques éléments aérodynamiques avec ses modèles frères. Le soubassement, avec ses nombreux détails aérodynamiques, joue un rôle central dans l’obtention d’un très bon coefficient de traînée (à partir d’un cx de 0,25),[4] et ce malgré un grand volume de chargement et un porte-à-faux arrière court. Mais les dimensions aussi, avec le pare-brise plat, la ligne de toit et les resserrements ont également sont des facteurs importants.

« Serene Breeze » est le nom du nouveau et quatrième univers sonore qui fait ses débuts dans l’EQE SUV. Il offre un son relaxant et proche de la nature. Grâce à la mise en scène sonore globale, le changement de paradigme du véhicule thermique au véhicule électrique est audible pour les occupants des modèles Mercedes-EQ. Les différents univers sonores permettent une configuration acoustique personnalisée. Une sonorité de conduite intérieure est disponible en option. Celle-ci s’adapte au style de conduite.