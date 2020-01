Nouveau Leatherman Free, le couteau en liberté

Après avoir annoncé le lancement de la collection Leatherman Frree, évolution la plus conséquente en 35 ans d’histoire de la marque, le leader des pinces et couteaux multifonctions continue la saga et lance en ce début d’année 2020 la nouvelle série de couteaux Free K.

La dernière collection Leatherman Free dispose d’une architecture magnétique première en son genre avec une technologie innovante intégrant des aimants dans

la conception, pour une manipulation plus simple, plus douce, plus agréable et plus intuitive. La gamme Free se veut également plus durable grâce au système de blocage interne présent dans chaque outil, réduisant l’usure des éléments qui le composent.

La nouvelle série Leatherman Free K est une collection de couteaux à usages multiples : les Free K2 et Free K4. Conçue pour l’utilisateur de couteaux pliants qui recherche une fonctionnalité polyvalente, l’outil principal de cette collection est une lame en acier inoxydable HC420 de haute qualité, de 8,5 cm (3,35 pouces), parée pour toute situation. La série K comprend elle aussi les propriétés de la gamme Free telles que la haptique et les clics, les fermetures magnétiques, des poignées en aluminium de qualité supérieure et huit outils supplémentaires situés dans cette dernière.

Ces nouveaux couteaux Free K sont d’ores et déjà disponibles directement sur Leatherman.fr ainsi que dans l’ensemble du réseau de revendeurs partenaires GMT Outdoor, le distributeur français de la marque. Ils sont proposés entre 109,90 € et 129,90 €. Des versions colorées seront également proposées au printemps 2020.