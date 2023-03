Nothing Ear 2 : streaming haute résolution et un ANC amélioré

Les écouteurs True Wireless de deuxième génération tirent les leçons de la première tentative de Nothing.

Nothing, le jeune fabricant de téléphones et fournisseur de toutes sortes de technologies transparentes, a officiellement révélé les véritables écouteurs sans fil Nothing Ear 2 (149 €, Nothing.tech). Les écouteurs transparents sont le tout premier produit de deuxième génération de l’entreprise, s’appuyant sur le succès de l’eau 1 avec des améliorations en suppression du bruit, ergonomie et qualité de construction, ainsi que l’ajout d’un support de streaming haute résolution.

Annoncé dans une vidéo hébergée par le cofondateur de la société Carl Pei, Ear 2 conserve le design transparent caractéristique des autres gadgets de Nothing. Sauf que le boîtier de chargement est plus convivial cette fois-ci et est fabriqué à partir de plastique plus premium qui devrait s’avérer plus robuste au fil du temps. Les écouteurs sont résistants aux éclaboussures IP54 tandis que le boîtier est IP55, avec prise en charge de la charge sans fil – pratique si vous avez également un Nothing Phone 1 dans votre poche.

Les écouteurs eux-mêmes utilisent désormais les commandes par pression (comme on le voit sur le Ear Stick) au lieu des balayages utilisés sur l’oreille 1, ce qui devrait signifier moins de pauses accidentelles ou de sauts de piste. Leur forme générale n’a pas changé, gardant les tiges transparentes et les embouts en silicone comme avant. Le driver dynamique personnalisé de 11,6 mm fait également son retour, avec une disposition à double chambre plus grande.

Cependant, tout change sur le plan logiciel, avec la prise en charge de LHDC 5.0 pour la lecture haute résolution, la connectivité à deux appareils et l’audio personnalisé MiMi qui peut être calibré pour s’adapter aux fréquences que vous pouvez entendre à l’aide de l’application compagnon Nothing X. La détection intra-auriculaire revient de l’eau 1, et un nouveau test d’ajustement des embouts auriculaires vous aide à déterminer la taille des embouts qui convient le mieux à vos cosses afin de minimiser les fuites audio.

La suppression active du bruit a été améliorée avec un nouveau mode adaptatif, utilisant un trio de micros sur chaque bourgeon pour augmenter la force dans les zones bruyantes et la rappeler dans les zones plus silencieuses. Il existe également un mode personnalisé, basé sur un test sonore effectué à l’aide de l’application compagnon. La technologie Clear Voice héritée d’Ear Stick devrait signifier des appels vocaux plus clairs, maintenant l’antenne a été déplacée vers l’extérieur des bourgeons et loin de votre visage.

La durée de vie de la batterie a été améliorée à huit heures à partir des écouteurs et à un total de 36 heures en utilisant le boîtier, avec la suppression active du bruit désactivée. Cela devrait être un coup de pouce bienvenu par rapport à l’Ear 1, qui n’avait qu’une longévité moyenne. La charge rapide devrait désormais offrir plusieurs heures de lecture à partir de seulement dix minutes de recharge via USB-C également.

Tout sera contrôlé via l’application Nothing X, qui est désormais standard ; la société a déclaré que les fans préféraient l’application aux raccourcis de paramètres rapides intégrés au téléphone 1, il est donc désormais standard que vous ayez un combiné Nothing ou non. Les propriétaires de Phone 1 trouveront le mode à faible latence activé automatiquement, alors qu’il s’agit d’une bascule facultative pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

La Nothing Ear 2 sera mis en vente la semaine prochaine pour 149 €. Il ne sera disponible qu’en blanc, aucune version noire n’est actuellement prévue.