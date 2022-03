Nom de Zeus ! Lego a dévoilé une machine à remonter le temps DeLorean 3-en-1 de 1872 pièces

Dans le classique des années 1980, Retour vers le futur, un scientifique fou transforme une DeLorean en une machine à voyager dans le temps. Alors que son ami le regarde avec incrédulité, Doc Brown remarque : “Si vous voulez construire une machine à voyager dans le temps dans une voiture, pourquoi ne pas le faire avec style ?” Eh bien, tout à fait. Et maintenant, Lego vous donne la chance de faire la même chose, dans le confort de votre propre maison – et sans avoir «emprunté» des composants clés à des types meurtriers infâmes.

La nouvelle Retour vers le futur Time Machine (169,99 $, disponible le 1er avril) contient 1 872 pièces, ce qui en fait un ensemble colossal trois-en-un. Vous devrez décider quelle version de la célèbre voiture construire, car vous ne pouvez en construire qu’une à la fois à partir de ce que vous aurez dans la boîte.

Une voiture terminée mesure environ 35 cm de long et, comme toujours avec les ensembles Lego à ce prix, regorge de détails. Ceux-ci incluent des roues qui se replient pour le mode vol, un condensateur de flux lumineux, des dates imprimées sur le tableau de bord, des portes papillon qui s’ouvrent, l’hoverboard de Marty et des plaques d’immatriculation interchangeables. Vous obtenez également des minifigs Doc et Marty qui sont divertissantes hors d’échelle avec la voiture – à moins que vous ne visiez à jouer Lego Honey I Shrunk Back to the Future sur votre bureau.

Co-scénariste et coproducteur de la trilogie Retour vers le futur , Bob Gale est, sans surprise, un fan de l’ensemble. “Universal, Amblin Entertainment et les cinéastes de Retour vers le futur sont ravis de s’être associés à l’équipe Lego dans la création de ce kit fantastique”, a-t-il déclaré, ajoutant que dans le film “Doc Brown a passé près de 30 ans et toute sa fortune familiale pour construire sa machine à voyager dans le temps ». Heureusement, vous pourrez construire ce modèle LEGO en “beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins de frais”.

En plus, le groupe Lego emmène Doc et Marty dans une autre mission, dans le court métrage d’animation Brick to the Future. Et si cela ne suffit pas, il y aura un événement de lancement à thème à Lego’s Leicester Square le 1er avril, où les visiteurs londoniens pourront poser devant une vraie DeLorean, jouer dans leur propre affiche de film Retour vers le futur et prendre une photo à imprimer pour partager avec des amis.