Nokia XR20, le téléphone le plus résistant qui soit signé Nokia

Quand quelqu’un dit le mot « Nokia », qu’est-ce qui lui vient immédiatement à l’esprit ? On pense à Keanu Reeves, à un prix abordable, à des sonneries ennuyeuses et à un reptile fait de pixels. Et ces téléphones Nokia classiques des années 90 étaient également connus pour être sacrément durables (ou dans le cas du légendaire 3310, incassables)

Alors quand HMD Global dit que son nouveau XR20 est le téléphone Nokia le plus résistant jamais conçu, nous sommes naturellement intrigués. Fabriqué selon la norme militaire MIL-STD-810H, il peut prendre de sérieux coups de pied, et si vous salissez le téléphone, vous pouvez simplement le nettoyer avec de l’eau et du savon. L’écran 6,67 pouces 2400 x 1080, quant à lui, est renforcé par Gorilla Glass Victus. C’est donc un téléphone pour vos randonnées et vos sorties à vélo, et au-delà, c’est assez banal. Vous disposez d’un appareil photo principal de 48 MP et d’un objectif ultra-large de 13 MP à l’arrière du téléphone, et d’un capteur selfie de 8 MP à l’avant. Le téléphone fonctionne avec un Snapdragon 480 5G et dispose d’une batterie de 4260 mAh. Il est disponible en configurations 4 Go/64 Go (399 €) ou 6 Go/128 Go (499 €) et est disponible dès maintenant.