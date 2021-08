Nokia vous offre l’ANC à prix sage

HMD Global se lance à son tour dans la guerre des écouteurs sans fil avec les premiers écouteurs ANC de marque Nokia dans la catégorie surpeuplée. Ces écouteurs antibruit Nokia à 100 €, comme leur nom l’indique, bloqueront les bruits de fond indésirables jusqu’à 25 dB, et pour beaucoup moins cher que les AirPods Pro.

Lorsque vous avez besoin de laisser entrer un peu du monde extérieur, il y a aussi un mode ambiant. Ces écouteurs sont dotés de pilotes de 13 mm et sont IPX5 résistants à l’eau et à la saleté. Vous pouvez les contrôler de façon tactile et Google Assistant est pris en charge. La durée de vie de la batterie est évaluée à cinq heures avec une charge complète et ANC activé, plus jusqu’à quatre heures supplémentaires offerts par le boîtier de chargement USB-C. Ces écouteurs antibruit Nokia sont disponibles à l’achat dès maintenant en anthracite ou en bleu.