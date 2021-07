Nokia ressuscite le 6310 (avec quelques améliorations)

En ce qui concerne les téléphones Nokia emblématiques, vous diriez probablement que le 6310 ne peut pas tout à fait correspondre au 3310 ou au 8110, mais nous parlons toujours d’un Nokia légendaire, et qui a maintenant reçu le même traitement contemporain que ses homologues. Peut-être malheureusement pour les puristes de Nokia, le nouveau 6310 ne ressemble guère à l’original. Il a maintenant des boutons plus gros et un écran incurvé de 2,8 pouces, tandis que ses coloris à trois tons de noir, jaune, vert foncé et bleu clair sont loin des gris et des argents dont vous vous souvenez de l’original. Néanmoins, sa batterie de 1150 mAh peut durer des semaines en veille sans que d’innombrables applications ne la grignotent, et le téléphone peut être utilisé à la fois comme radio FM et lecteur MP3, acceptant les cartes microSD jusqu’à 32 Go. Le Nokia 6310 version 2021 sera disponible à l’achat à partir d’août pour une cinquantaine d’euros.