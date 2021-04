Nokia dégaine un arsenal de nouveaux smartphones durables

Les jours de gloire des mobiles Nokia sont peut-être révolus depuis longtemps. Mais sans pour autant vouloir se battre pour la première place, la firme finlandaise vient d’annoncer six nouveaux téléphones qui, selon elle, « repoussent les limites du milieu de gamme ».

«Le nouvel Arsenal» de Nokia est constitué des séries X, G et C, avec une durabilité et une longévité d’exception – jusqu’à trois jours d’autonomie, jusqu’à trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et jusqu’à trois ans de prise en charge du système d’exploitation.

Dans l’ordre croissant, les C10, C20 (tous deux absents du marché français), G10 (à partir de 159,90 €), G20 (à partir de 189,90 €) et X10 (339,90 €) sont surmontés par le Nokia X20 (disponible le 19 avril en 8/128 Go à partir de 419,90 €), contenant une puce Snapdragon 480 5G, exécutant Android 11 sur un écran Full HD + 6,67 pouces. écran avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. En ce qui concerne l’appareil photo, on retrouve un capteur avant de 32 MP et un quadruple matrice de 64 MP à l’arrière, avec une toute nouvelle fonction Dual-Sight à même d’activer deux objectifs simultanément pour capturer plusieurs angles. Il n’y a pas de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte. Mais si vous devez en acheter un directement auprès de Nokia, sachez que tout l’argent collecté sera reversé à l’association caritative Clear Rivers, qui aide à débarrasser les voies navigables internationales des déchets plastiques. Une belle initiative. A noter que les oreillettes Nokia Lite (BH205) seront disponibles mi-avril.