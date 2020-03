Nokia 8.3 5G, le smartphone Android idéal pour aller n’importe où

La 5G pas cher… Avec un écran HDR de 6,81 pouces et une caméra frontale perforée, ce 8.3 5G est le nouveau modèle le plus premium de Nokia, sculpté dans un bloc d’aluminium et garni de verre Gorilla résistant aux rayures. Le scanner d’empreintes digitales est maintenant intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté du téléphone pour un déverrouillage rapide. Le partenariat Zeiss de Nokia se poursuit avec un système à quatre caméras comprenant un appareil photo principal de 64 Mégapixels, des caméras ultra-larges et macro, puis un capteur de profondeur pour une mesure supplémentaire.

Ses nouvelles fonctionnalités incluent le mode caméra d’action et le mode cinématique qui tournera à 21: 9 et un étalonnage des couleurs supposé professionnel avec la possibilité d’ajouter des reflets bleus – voyez, très professionnel. Au coeur de ce smartphone, on trouve un puissant processeur Snapdragon 765 G. Il s’adapte à toute variété de 5G couvrant toutes les régions, contrairement à de nombreux autres modèles de smartphones 5G qui ne fonctionnent que dans certains territoires. Disponible cet été pour 599 €, il est livré avec Android 10 et promet deux ans de mises à jour Google. Kiva ! (ce qui signifie cool en finnois).