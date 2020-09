Nokia 8.3 5G, le choix de James Bond

Voilà une 5G mondiale abordable et adaptée aux réductions budgétaires du MI6… Avec un écran HDR de 6,81 pouces, une caméra frontale perforée et l’approbation lucrative de 007, ce Nokia 8.3 5G est maintenant en vente au prix de 599 €, pour un modèle de 64 Go et de 649 € pour une variante de 128 Go.

Sculpté dans de l’aluminium et doté d’un verre Gorilla Glass résistant aux rayures, il devrait, espérons-le, aider à combattre les éraflures que Daniel Craig lui causera sans aucun doute lors de son apparition finale en tant que James Bond le mois prochain, dans No Time To Die. Le scanner d’empreintes digitales de Nokia est désormais intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté du téléphone pour un déverrouillage rapide. Un partenariat avec Zeiss permet d’avoir un système à quatre caméras comprenant un appareil photo principal de 64 MP, ainsi que des objectifs ultra-larges et macro, avec un capteur de profondeur pour une mesure supplémentaire. Les nouvelles fonctionnalités incluent un mode caméra d’action et un mode cinématique 21:9 prêt à filmer. Au coeur de ce 8.3, on trouve une puissante puce Snapdragon 765 G capable de grignoter n’importe quelle variété de 5G à travers le monde.