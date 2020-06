NOKIA 1.3, un bon plan smartphone à 109 € pour l’été

HMD Global annonce le Nokia 1.3, un smartphone lancé avec Android 10 (édition Go). Il est plus grand, plus lumineux, avec un écran bord à bord HD+ de 5,71 pouces. Ce grand écran lumineux promet selon Nokia des couleurs vives et des contrastes améliorés, pour pouvoir profiter de ses contenus vidéos préférés. Il embarque une batterie de 3000 mAh conjuguée à un processeur performant.

Le Nokia 1.3 présente toutes les caractéristiques du design nordique propre à Nokia, de son élégant écran en verre élégante à son dos à motifs nanostructurés en 3D. Son boîtier solide possède des finitions de qualité, et est disponible en trois couleurs : Cyan, Sable et Charbon.

Ce Nokia 1.3 est aussi l’un des premiers smartphones à proposer Camera Go, une application conçue par Google. Pensée pour être rapide et prendre de belles photos, elle permet à l’utilisateur de ne pas avoir à se soucier du stockage. Livrée avec le mode Portrait, elle permet aux smartphones d’entrée de gamme de bénéficier des dernières fonctionnalités photo et de donner un aspect plus professionnel à chaque cliché. Plus important encore, Camera Go évalue la quantité d’espace de stockage photo et vidéo disponible, et aide l’utilisateur à libérer de l’espace, afin de ne jamais perdre une seule photo.

Lancé avec Android 10 (édition Go), le Nokia 1.3 bénéficie de plus de vitesse, de sécurité et de millions d’applications pour bien profiter de la journée. L’expérience utilisateur est optimmisée grâce aux applications Android 10 (édition Go) qui se lancent très rapidement pour plus de fluidité.

Nokia 1.3, à partir 109 €