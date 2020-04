Noerden propose une vente flash sur sa bouteille intelligente LIZ

Noerden propose une “Vente Flash” de sa bouteille intelligente LIZ (pour une durée limitée de 72 h). Cette Vente Flash débute le 20 avril 2020 et s’achève le 22 avril 2020.

• 1 LIZ achetée : 15% OFF

• 2 LIZ achetées : 25% OFF



En plus d’un système de stérilisation UV intégré, de rappels d’hydratation (toutes les deux heures) et d’un indicateur de température, cette bouteille intelligente assure une vie plus saine et mieux hydratée. Sa stérilisation UV élimine 99,9% des bactéries et virus dans la bouteille. Ses rappels d’hydratation servent à ceux qui oublient trop souvent de boire.

Grâce à une structure en acier inoxydable (qualité chirurgicale) et d’un bouchon en plastique hermétique sans BPA (qualité alimentaire), LIZ répond aux dernières certifications en matière de développement durable (telles que RoHS et CE). Noerden offre ici une bouteille intelligente aux courbes élégantes et aux lignes minimalistes.