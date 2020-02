Noerden connecte les célibataires pour la Saint Valentin.

Noerden dévoile le Pack « Smart Love » composé de la montre connectée LIFE2 ainsi que de la bouteille intelligente LIZ.

D’un côté, LIFE2. Grâce à ses capteurs high-tech, la montre hybride connectée traque l’activité et apporte des analyses détaillées sur les habitudes de ses utilisateurs. Dotée d’un panel de fonctionnalités lifestyle telles que le contrôle de la musique, l’analyse du sommeil (léger et profond) ou encore la mise à jour automatique de l’heure, LIFE2 devient plus qu’un objet connecté : c’est un accessoire de mode à part entière.

De l’autre, LIZ. En plus d’un système de stérilisation UV intégré, de rappels d’hydratation (toutes les deux heures) et d’un indicateur de température, la bouteille intelligente assure une vie plus saine et mieux hydratée. Grâce à une structure en acier inoxydable (qualité chirurgicale) et d’un bouchon en plastique hermétique sans BPA (qualité alimentaire), LIZ répond aux dernières certifications en matière de développement durable (telles que RoHS et CE). Noerden offre ici une bouteille intelligente aux courbes élégantes et aux lignes minimalistes.

Pack « Smart Love », 99 €