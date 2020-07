Ninebot C30 : un scooter électrique à peine au prix d’un smartphone !

Et si vous vous offriez un scooter électrique pour moins cher qu’un vélo électrique, voire qu’un iPhone ? C’est ce que propose le constructeur chinois Ninebot, qui vient de dévoiler sa gamme eMoped C, constituée de trois modèles de petits scooters électriques.

Ainsi, le C30 est ainsi proposé à 3600 yuans en Chine, soit environ 445 euros. Dit autrement, le prix d’un vélo de base, voire moins car un vélo électrique de qualité vaut vite 800 €, ou d’un smartphone à prix sage. D’ordinaire, un tel type de scooter vaut plutôt de 2000 à 2500 €. La différence est donc énorme. D’autant plus que ces scooters au design plutôt cool et coloré permettent aussi d’ajouter un siège à l’arrière : les ados et les étudiants vont adorer ! Côté autonomie, comptez 35 km, donc un usage urbain. Les versions plus élevées, les C60 et C80, proposent jusqu’à 75 km d’autonomie, pour environ 700 €. Reste à voir si Xiaomi osera lancer ses Ninebots en Europe, d’autant plus que Ninebot a racheté l’américain Segway en 2015.