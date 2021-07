Nikon Z fc, design classique, fonctionnalités au top

1982 est l’année où l’Italie a remporté la coupe du monde, et où ET sortait au cinéma. C’est aussi l’année du lancement du FM2 de Nikon, un appareil photo toujours considéré comme un classique de la marque. Ce qui est surprenant, c’est qu’il ait fallu si longtemps pour rendre hommage à son histoire, enfin, jusqu’au lancement du Nikon Z fc (999 €, boîtier nu). Avec un look rétro, y compris une construction en alliage de magnésium et tous les boutons physiques, on dirait qu’il est né dans les années 80

Mais contrairement au classique sur lequel il est basé, il arbore la monture d’objectif Z de Nikon, prend en charge l’USB-C et propose des caractéristiques dernier cri, qui la positionnent comme une merveille moderne. Un écran vari-angle haute résolution par exemple ; un système de mise au point automatique fluide et rapide avec une prise de vue en rafale à 11 im/s et un capteur CMOS de 20,9 MP. Indiscutablement, c’est l’appareil photo le plus beau que Nikon ait fabriqué depuis longtemps et même s’il s’agit d’un capteur au format DX, les objectifs à monture Z plein format sont tous compatibles, avec quelques recadrages.