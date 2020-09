Nike Waffle Racer, durable et responsable

La « Nike Waffle Racer Crater » associe une innovation Nike intemporelle, une semelle extérieure gaufrée, à une innovation durable. Ce nouveau design s’inspire du processus de création et de réflexion de la « Nike Space Hippie » sans oublier son esthétique grâce à l’utilisation de la matière « Nike Grind » sur la totalité de la semelle extérieure. La semelle est donc composée de 15% de caoutchouc Nike Grind – Associée à une semelle intermédiaire « Crater Foam » qui est un mélange de mousses vierges et 11% de caoutchouc Nike Grind. L’empeigne 100% polyester recyclé est réalisée grâce à des coutures en zigzag innovantes au lieu de simples coutures collées.

Cette nouvelle vision de la « Waffle Racer Crater » s’inscrit dans les dernières innovations et l’engament « Move To Zero » de la marque afin de protéger le futur du sport. La Nike « Women’s Waffle Racer Crater » sortira le 1er octobre prochain sur nike.com et sur l’application Nike.