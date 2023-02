Nike Vaporfly 3 pourrait (encore) révolutionner la course

Ces chaussures de course populaires bénéficient d’une mise à niveau.

Le monde du sport a changé en 2019 lorsque Eliud Kipchoge a couru un marathon en moins de deux heures. Une heure, 59 minutes et 40 secondes, pour être exact. C’était un exploit que peu pensaient humainement possible. Kipchoge est un talent unique en son genre, mais il a été aidé par une paire de chaussures de course alors inédite : la Nike Alphafly, qui a pratiquement changé la course longue distance du jour au lendemain. Des records ont été battus alors que les concurrents se précipitaient pour créer leur propre chaussure rapide. Maintenant, presque toutes les nouvelles chaussures de course sont livrées avec une épaisse couche de mousse. Cela inclut la dernière création de Nike, la Vaporfly 3.

Nike affirme que ces trainers remaniées offrent une stabilité améliorée et plus de retour d’énergie sur les modèles précédents. La conception unique pousse les coureurs à frapper d’abord les orteils du tarmac, ce qui encourage une forme optimale et, espérons-le, vous aidera à atteindre quelques records personnels.



La Vaporfly 3 est également plus légère que les modèles précédents, réduisant d’environ 4% le poids du Vaporfly 2, tout en conservant la Flyplate en fibre de carbone. Nike affirme également que sa Vaporfly 3 offre un meilleur retour d’énergie grâce à une semelle intercalaire en mousse ZoomX plus grande, qui permet essentiellement au coureur d’utiliser moins d’énergie tout en maintenant son rythme.

La ligne Vaporfly s’est consolidée comme l’une des chaussures les plus populaires pour les marathoniens et les ultra marathoniens, mais il faut un certain temps pour s’y habituer. Nike a résolu certains de ces problèmes, qui concernent principalement la semelle intermédiaire provoquant des oscillations supplémentaires lors de la course. Désormais, de petites crêtes recouvrent le bas de la semelle Vaporfly 3 pour aider à améliorer la stabilité et à réduire le glissement.

Le Vaporfly 3 sera mis en vente au prix de 250 $ le 6 mars via nike.com et certains magasins. Elle est initialement disponible dans le coloris «Prototype», qui présente un swoosh noir granulé sur un fond entièrement blanc, avec plus de couleurs arrivant bientôt.