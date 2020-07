Nike ouvre sa troisième House of Innovation sur les Champs-Elysées

Plus besoin d’aller à New York (surtout en ce moment…) Nike ouvre sa troisième House of Innovation à Paris au 79 avenue des Champs-Elysées.

S’étendant sur 4 étages et sur 2400m2, la Nike Paris, House of Innovation 002 offre un accès aux meilleurs innovations Nike, comme la Nike Air Zoom Alphafly NEXT% qui sera disponible dans un nouveau coloris exclusif, histoires d’athlètes et expériences. Tout comme ceux de New York et Shanghai, ce flagship offre une expérience immersive et digitale. Dans un espace complètement modulaire entièrement dédié au sport, les consommateurs auront accès au plus large assortiment de sneakers en Europe et à des exclusivités pour les membres Nike.

« Nike Paris représente notre volonté de créer des lieux inspirants qui en même temps offrent les produits les plus innovants à tous les athlètes, » précise Heidi O’Neill, President of Consumer and Marketplace. « En entrant dans la House of Innovation, les consommateurs feront l’expérience de notre concept retail le plus immersif d’une manière entièrement personnalisée, les reliant au monde de Nike grâce à leur relation avec notre marque, à travers notre portfolio digital. »

Mission Control : Situé à l’entrée du magasin, Mission Control est une installation connectant les acheteurs à la communauté sportive mondiale et locale, proposant des avantages exclusifs pour les membres et affichant les dernières activations des Nike House of Innovation de New York et Shanghai.

Bra Fit by Nike : Service innovant et révolutionnaire combinant personnalisation et capacités digitales, Bra Fit by Nike utilise la forme comme base pour créer une meilleure expérience d’achat pour les consommatrices. Grâce à l’apprentissage automatique et exclusif de ‘Shoe Fit by Nike’ et aux algorithmes avancés de Nike, les acheteurs ont la possibilité en magasin de saisir leur tailles (ou d’effectuer une évaluation auto-guidée) dans l’outil Bra Fit by Nike pour recevoir une recommandation d’ajustement, pour tout soutien-gorge Nike. Cette évaluation permet également aux utilisateurs d’enregistrer ces informations dans un profil de membre Nike pour une future référence d’achat.

Kids Pod : Un espace du magasin dédié à des jeux interactifs pour enfants et une station d’essai pour les enfants. Avec le plus grand assortiment de produits pour enfants de France, ces derniers peuvent ainsi profiter de fonctionnalités et de différents défis.

Accélération digitale : Nike Paris est une destination de vente physique qui met en avant les capacités numériques de Nike grâce à une suite complète de services Nike App disponibles en magasin (Buy Online. Reserve in Store, Nike Scan to Learn, Nike Scan to Try, Nike Shop the Look) et une infrastructure digitale améliorée grâce à une technologie Wi-Fi boostée.

Nike Paris, House of Innovation 002, ouvre le 30 juillet, sept jours par semaine de 10h à 20h.