Nike Go FlyEase, les baskets en mode mains libres

Mieux que les Nike de Marty dans Retour vers le futur ? Nike a créé un étonnant concept de baskets mains libres. Elle s’appelle la Nike Go FlyEase, et elle élimine le besoin de lacets en utilisant une charnière bistable qui permet à la chaussure d’être enfilée et retirée en utilisant uniquement ses pieds. Leur conception unique – qui fonctionne essentiellement comme une charnière élastique, permettant aux trainers d’être ouvertes et fermées en un clin d’œil – garantit de les garder au pied,, mais offre également suffisamment de flexibilité pour une entrée et un retrait du pied sans les mains. Nike vante ce design comme “accessible et stimulant ». La Nike Go FlyEase sera initialement mise à la disposition de certains membres Nike, mais devrait être déployée auprès du grand public plus tard cette année.