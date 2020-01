Nike et Stéphane Ashpool de la marque Pigalle, esprit basket-ball

Le terrain de basket-ball de Pigalle à Paris est devenu un lieu iconique pour les Parisiens mais également un symbole à l’international. Pour continuer cette vision forte et proposer des nouveaux terrains de jeu aux passionnés de basket-ball, Ashpool et Nike ont donc décidé d’étendre la création de terrains à travers le monde. «Notre terrain Pigalle de Paris a donné naissance à une réelle communauté», explique Ashpool. «Nous avons transformé un parking en un endroit qui a construit une famille et inspiré des gens» Tous les détails subtils qui peuvent faire que cette magie se réalise étaient réunis. J’en garde un souvenir fort et un de mes meilleurs apprentissage ; Maintenant c’est le bon moment pour travailler sur la diffusion de cette magie dans le monde tout en restant authentique, organique et le plus inspirant possible.

En automne 2019 c’était donc au tour de Pékin, en Chine, de célébrer le basket-ball et sa communauté en inaugurant le premier terrain de basket-ball Pigalle à l’étranger. «L’importance du projet repose sur le fait de donner aux joueurs les meilleures installations extérieures possible afin de les rendre suffisamment confortables pour les joueurs », explique Ashpool. «Nous voulons que le terrain devienne une nouvelle maison pour les passionnés de basket-ball, C’est ainsi que vous pouvez construire une communauté authentique et organique autour d’un nouvel espace – nous leur donnons simplement les bons outils.»

Le terrain et l’espace environnant, d’une superficie de 600 mètres carrés, ont été créés avec une matière exclusive, le NIKE GRIND, avec un total de 45 000 paires de chaussures de sport recyclées. Tout au long de l’année, le terrain accueillera une série d’expériences et opportunités exclusives pour les joueurs et les joueuses – y compris des activités organisées par le biais de la ligue de basket-ball de la ville.

Après Pékin c’était au tour de Mexico d’ouvrir son terrain Pigalle en décembre dernier en offrant deux terrains de basket-ball entièrement repensés pour la jeuneuse de Mexico. Situés dans le gymnase olympique «Juan de la Barrera», ces terrains récemment rénovés favoriseront et responsabiliseront la communauté du basket-ball de la ville, tout en leur offrant un espace sûr pour pratiquer leur sport.

Pour terminer ce tour du monde il est temps à présent pour Stéphane Ashpool de dévoiler la toute nouvelle identité du terrain Pigalle iconique à Paris totalement repensé et en proposant par exemple un tout nouveau sol entièrement composé de la matière recyclée, le NIKE GRIND.

C’est donc ce nouveau terrain qui accueillera la présentation de la nouvelle collection Pigalle et de la collaboration entre Stéphane Ashpool, Nike et Converse ce dimanche 19 Janvier afin de célébrer le sport et la musique. La collection se compose donc d’un vestiaire complet avec des hoodies, t-shirt, vestes et shorts. Sans oublier les accessoires indispensables pour Ashpool, le bob, la casquette et le ballon de basket-ball.

Les chaussures qui accompagnent la collection canalisent le passé et le présent de la culture basket-ball et étendent les relations d’Ashpool avec NIKE,Inc en proposant une version énergique et coloré de la Converse Chuck 70 et de la Converse All Star Pro BB.

Le Chuck 70 est disponible en deux coloris, l’un jouant sur la toile naturelle iconique de Converse, l’autre proposant un dégradé coloré et acidulé. Le design soutient également une vision forte partagée par Ashpool et également cher à Converse, celle du «pouvoir de la musique pour faire avancer le monde».

La collection Nike x Pigalle et les Converse x Pigalle Chuck 70 et All-Star Pro BB sortiront le 25 janvier prochain sur nike.com, converse.com et chez certains revendeurs à travers le monde.