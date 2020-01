Nike dévoile trois paires de la collection Air Max Innovation col

Cette année Nike rend hommage et fête les 30 ans de l’iconique Air Max 90 en lançant la réédition du modèle original avec l’AM 90 CS et en dévoilant la célèbre technologie « FlyEase » pour la première fois adaptée à un design lifestyle. L’Air Max 2090 se présente quant à elle comme le futur de la famille Air Max.

Ce tout nouveau design s’appuie sur le même ADN emblématique et sur cette vision futuriste pour l’époque qui ont rendu l’Air Max 90 si célèbre au cours des 30 dernières années. L’Air Max 2090 conforte cette vision d’avant-garde et ouvre donc les portes du futur pour la famille Air Max .

« Color Blocking » : La composition des couleurs a joué un rôle déterminant dans le développement et la conception de l’Air Max 90 d’origine en soulignant par exemple les lignes et la structure de la chaussure avec des couleurs sombres et des couleurs plus vives sur le reste de l’empeigne pour créer un contraste. La 2090 propose cette même complémentarité mais en jouant cette fois-ci avec des niveaux d’opacités pour les matières. Les matériaux les plus forts structurant la paire sont entièrement opaques et les matériaux/finitions les plus légers sont transparents.

La quantité d’Air :Afin de proposer un confort maximal tout au long de la journée, l’Air Max 2090 utilise une quantité plus importante que l’iconique Air Max 90 avec une bulle d’air visible 200% plus grande que les quantités d’Air transitionnelles présentent dans les Air Max depuis 30 ans.

Un nouveau placement du logo Nike : L’emblématique « Nike Swoosh » (virgule) a déjà été recadrée et coupée sur le modèle original de l’Air Max 90. Le Swoosh de l’Air Max 2090 propose une nouvelle position et construction du logo, plus visible et affirmée.

Flexibilité : Faisant écho à la semelle extérieure gaufrée de l’Air Max 90, l’Air Max 2090 comporte à présent des rainures sur sa semelle pour plus de flexibilité.





Les détails qui célèbrent l’indémodable Air Max 90

Les contours et lignes de l’Air Max : Les renforts et contours de la semelle sont des éléments importants dans l’identité visuelle de l’Air Max 90. Ils restent donc totalement intacts dans le design de l’Air Max 2090.

La bulle d’air : L’ouverture qui rend visible la bulle d’air de l’extérieur est un détail emblématique du design original, elle reste donc la même dans la conception de l’Air Max 2090.

Le Logo Air Max 90 au niveau du talon : Le logo classique utilisé pour la première fois par l’Air Max 90 sur le talon est également présent dans l’Air Max 2090 – Vous pouvez effectivement distinguer le logo “Air” à travers un jeu de découpes.

Les coloris dévoilés pour le lancement de l’Air Max 2090 sont, en partie, inspirés par la vision futuriste de nos déplacements et de nos moyens de transports en résonnance avec l’inspiration initiale l’Air Max 90, celle des voitures de sport italiennes.

La Nike Air Max 2090 sortira au cours du printemps 2020.

L’Air Max 90 FlyEase est le tout premier design Nike Sportswear intégrant la technologie FlyEase. Pour célébrer les trois décennies de l’Air Max 90, la chaussure combine à la fois l’héritage du design de 1990 avec la technologie FlyEase.

L’idée de ce nouveau design découle d’un simple besoin, celui de faciliter l’enfilage des sneakers au quotidien. Le concept réside donc dans le mélange subtil et délicat entre design intemporel et une technologie innovante.

« Il est rare d’avoir à nouveau une chance de créer quelque chose de mieux après un immense succès », explique Tinker Hatfield, créateur de l’iconique Air Max 90. « La difficulté était de respecter les deux visions de cette combinaison, une innovation pour aider les consommateurs au quotidien sans compromettre le design rétro et intemporel de l’Air Max 90 ».

Tobie Hatfield, créateur de la première innovation FlyEase, a codirigé la conception et les recherches de la nouvelle Air Max 90 FlyEase aux côtés de son frère et de son équipe à Portland. La technologie FlyEase remonte à 2015 avec une volonté simple et importante, faciliter l’enfilage de la chaussure pour tous les athlètes, de tous niveaux et de tous les âges. A l’origine cette innovation s’appuie sur une solution de fermeture éclair qui enveloppe l’intégralité du pied et offre une ouverture à l’arrière de la sneaker, près du talon afin de faciliter le glissement du pied vers l’intérieur.

Cette technologie est à présent présente dans plus de 20 designs Nike sur les catégories, basket-ball, running ainsi que les vêtements renforçant la volonté de Nike Inc d’intégrer et résoudre les problèmes de tous les athlètes à travers le monde.

L’Air Max 90 FlyEase propose donc également un accès rapide, facile à enfiler et à retirer grâce à un talon flexible qui s’articule lorsque l’utilisateur enfile la chaussure. Le talon s’enclenche et se verrouille ensuite pour aider et assurer l’ajustement ainsi que le maintien. L’Air Max 90 FlyEase sera disponible dans des pointures adultes et enfants le 9 Mars prochain.